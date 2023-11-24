سانتياغو: على بعد آلاف الكيلومترات من الشرق الأوسط، تحضر القضية الفلسطينية داخل ملعب في العاصمة التشيلية سانتياغو، أثناء مباريات فريق ديبورتيفو باليستينو لكرة القدم.

فريق ديبورتيفو باليستينو الذي تعود أصوله لمهاجرين فلسطينيين انتقلوا إلى الدولة الأميركية الجنوبية مطلع القرن العشرين، كرّم الخميس ضحايا قطاع غزّة في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.

كُتب على لافتة مرفوعة على المدرجات التي بقي بعضها خالياً كرمز للذين لقوا حتفهم "تخليداً لذكرى من رحلوا عنا".

قال رئيس النادي خورخي أواوي لوكالة فرانس برس "قرّرنا ترك مساحة خالية على مدرجاتنا.. بادرة لدعم الشعب الفلسطيني وما يحدث في غزّة".

وتحتضن تشيلي أكبر عدد من الفلسطينيين خارج العالم العربي، إذ ينحدر أوائل المهاجرين من بيت لحم، بيت جالا وبيت ساحور.

ومع نمو المجتمع الفلسطيني المقدّر عدده راهناً بـ500 ألف نسمة، تأسّس فريق كرة القدم عام 1920.

دخل اللاعبون المباراة مرتدين القمصان المقلّمة بالألوان الخضراء، البيضاء والحمراء، مزيّنة بخريطة الأراضي الفلسطينية قبل قيام اسرائيل ووقفوا دقيقة صمت.

رافقهم أولاد مرتدين الكوفية الفلسطينية. وفي مباراة سابقة، ارتدى اللاعبون أنفسهم الأوشحة الفلسطينية التقليدية.

قال أواوي "هناك طرق مختلفة للتعبير عن الألم والقرب من فلسطين. اليوم كان الأولاد وسيلة لاظهار انهم الأكثر تضرّراً".

تابع "نأمل أن يرى (الفلسطينيون) ان هناك أشخاصاً في أجزاء أخرى من العالم يهتمون بهم ويعانون من أجلهم".

"فلسطين موجودة"

في السابع من تشرين الأول/اكتوبر، شنّت حماس هجوماً غير مسبوق على الدولة العبرية تسبّب بمقتل 1200 شخص غالبيّتهم مدنيّون، حسب السلطات الإسرائيلية. وتحتجز حماس وفصائل فلسطينيّة أخرى نحو 240 رهينة في قطاع غزّة منذ الهجوم.

ومذاك تنفّذ إسرائيل قصفاً مدمّراً على غزّة أوقع 14854 قتيلا، حسب حماس. وأوضحت الحركة أنّ بين القتلى 6150 طفلاً، وأكثر من 4 آلاف امرأة. إضافة إلى ذلك، أصيب 36 ألف شخص.

وقدّم مشجّعو النادي لوحاتهم الخاصة من على المدرّجات. هتفوا على وقع قرع الطبول ونفخ الأبواق "غزّة تقاوم، فلسطين موجودة".

لكن المباراة توقفت بعد 11 دقيقة على انطلاقها، مفسحة المجال أمام بوق يعزف لحناً جنائزياً.

قال المشجّع خورخي يارور (57 عاماً) "منحناهم القليل من الفرح".

ورأى بنجامين كونترادو (20 عاماً) الطالب في كلية الإعلام ان المشجعين "مرتبطون جداً بالقضية الفلسطينية".