فالنسيا (إسبانيا) : احتفظ الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) بلقب بطولة العالم للدراجات النارية فئة "موتو جي بي" عن جدارة، وذلك بعدما اختتم الموسم بانتصار سابع كان بغنى عنه في معركة الصراع على اللقب، وذلك نتيجة انسحاب منافسه الإسباني خورخي مارتن (دوكاتي براماك) الأحد من جائزة فالنسيا الكبرى للدراجات النارية.

وكان بانيايا قادراً على حسم اللقب العالمي الثاني توالياً اعتباراً من السبت، لكن مارتن أرجأ ذلك بعد فوزه بسباق السرعة "سبرينت"، ما خوله تقليص الفارق الذي يفصله عن الإيطالي إلى 14 نقطة قبل سباق الأحد على حلبة "ريكاردو تورمو" التي احتضنت الجولة العشرين الأخيرة من الموسم.

لكن سباق الأحد كان مأساوياً على الإسباني الذي حقق بداية مثالية بعدما شق طريقه من المركز السادس الى الثاني خلف بانيايا الذي كان صاحب المركز الأول عند الانطلاق.

وبعدما أفلت من عواقب حادث مع بانيايا بالذات في اللفة الثالثة من السباق ما تسبب بخسارته أكثر من ثانيتين وتراجعه الى المركز الثامن، عاد الإسباني وارتكب خطأ في اللفة الثامنة بعد اصطدام مع مواطنه بطل العالم السابق مارك ماركيس (هوندا)، ما أدى الى انسحاب الدراجين من السباق.

وأدى هذا الانسحاب الى حسم اللقب لصالح بانيايا الذي رفض الاسترخاء رغم ذلك وتمسك بالمركز الأول حتى تجاوز خط النهاية، محققاً انتصاره السابع للموسم والسابع عشر في مسيرة الإيطالي البالغ 26 عاماً الذي وجد نفسه في المركز الثالث مع انتصاف السباق بعدما تجاوزه دراجي كاي تي أم الأسترالي جاك ميلر والجنوب إفريقي براد بايندر.

لكنه انتظر اللحظة المناسبة كي ينقضّ مجدداً على الصدارة، متقدماً في النهاية على مواطنه فابيو دي جانانتانيو (دوكاتي غريزيني)، الفائز بالجولة الماضية في قطر، والفرنسي يوهان زاركو (دوكاتي براماك)، ليصعد الى منصة التتويج للمرة الرابعة عشرة هذا الموسم.