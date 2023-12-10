لندن: عاد مانشستر سيتي حامل اللقب الى سكة الانتصارات اثر تغلبه على لوتون تاون المتواضع بصعوبة 2 1 الاحد في المرحلة السادسة عشرة من بطولة انكلترا لكرة القدم.

والفوز هو الاول لسيتي بعد سلسلة من اربع مباريات تعادل في ثلاث منها وخسر واحدة، ليتراجع من المركز الاول الى الرابع.

وبقي مانشستر سيتي رابعا برصيد 33 نقطة، متخلفا بفارق 4 نقاط عن ليفربول الذي تغلب على كريستال بالاس 2 1 في هذه المرحلة وانتزع الصدارة من ارسنال مستغلا خسارة الاخير امام استون فيلا الثالث 0 1.

خاض سيتي المباراة في غياب مهاجمه النروجي إرلينغ هالاند هداف الدوري المحلي برصيد 14 هدفا في 15 مباراة.

وقال الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي إن هالاند (23 عاما) اكتشف اصابته عقب الخسارة أمام أستون فيلا 0 1 في الجولة الماضية.

وتابع مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الالماني السابق "تعرض لإجهاد العظام في قدمه وبعد المباراة الأخيرة شعر به. لا يستطيع اللعب".

ويحوم الشكوك حيال هالاند الذي سجل 19 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، قبل سفر سيتي إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية.

سيطرة سيتي

سيطر مانشستر سيتي على مجريات اللعب من دون ان يسجل خطورة حقيقية امام لوتون الذي انتزع التعادل على ارضه من ليفربول هذا الموسم 1 1، وخسر في الثواني الاخيرة امام ارسنال 3 4 منتصف الاسبوع الحالي.

ومع الوصول الى الثواني الاخيرة من الشوط الاول، افتتح لوتون التسجيل بواسطة مهاجمه اليجا اديبايو بكرة رأسية اثر تمريرة عرضية من اندروس تاونسند.

وضغط سيتي في الشوط الثاني ونجح في ادراك التعادل عبر صانع العابه البرتغالي برناردو سيلفا بتسديدة لولبية من داخل المنطقة بعيدا عن متناول الحارس (62).

وسرعان ما اضاف جاك غريليتش الهدف الثاني مستغلا تمريرة عرضية تابعها زاحفة من مسافة قريبة مرت بين ساقي الحارس وتهادت داخل الشباك (65).

وحقق فولهام فوزا ساحقا على جاره وست هام بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها المكسيكي راوول خيمينيس (22) والبرازيلي ويليان (31) وتوسين ادارابيويو (41) وهاري ويلسون (60) والبرازيلي كارلوس فينيسيوس (88).

وحقق ايفرتون فوزه الثاني في غضون اربعة ايام اثر تغلبه على تشلسي الجريح 2 صفر سجلهما لاعب الوسط الفرنسي عبدولاي دوكوريه (54) والبديل لويس دوبن (90+2).