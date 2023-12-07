برمنغهام (المملكة المتحدة): أقرّ الإسباني بيب غوارديولا مدرّب مانشستر سيتي الإنكليزي بأنه يتعيّن عليه ايجاد الحل للأزمة التي يمر فيها فريقه لا سيما في الدوري الانكليزي الممتاز وذلك بعد خسارته امام استون فيلا 0 1 وتراجعه الى المركز الرابع.

وسبق هذه الخسارة سقوط مانشستر سيتي في فخ التعادل ثلاث مرات تواليا أمام تشلسي وتوتنهام وليفربول، فبات يتخلف عن ارسنال المتصدر بفارق 6 نقاط.

وهي المرة الاولى التي يفشل فيها مانشستر سيتي في تحقيق الفوز في اربع مباريات تواليا منذ نيسان/ابريل 2017، في أوّل موسم لغوارديولا على رأس الجهاز الفني لـ"سيتيزنس".

واعترف غوارديولا بانه في حاجة الى ايجاد الحلول للخروج من الازمة بقوله "نتخلف عن ارسنال بفارق ست نقاط وكنا نتمنى ان نكون في الصدارة، لكننا تعادلنا ثلاث مرات ثم خسرنا الليلة".

وتابع "في السنوات الاخيرة نجحنا في ايجاد طريقة للفوز لكننا عانينا قليلا ويتعين علينا ايجاد الحل".

وتابع "مسؤوليتي ان اجد هذا الحل، تغيير الدينامية من اجل تحقيق الفوز. يجب الاعتراف عندما يكون المنافس افضل منك".

واوضح "لعب استون فيلا افضل منا. في الشوط الأول لم نتقدّم جيداً في الكرة رغم الاستحواذ، وفي الشوط الثاني تحسّنت الامور وصنعنا بعض الفرص لكننا لم ننجح في ايجاد اللمسة الاخيرة في الاوقات الجيدة".

وجاءت الهزائم الاربع لسيتي هذا الموسم في غياب لاعب وسطه المؤثر الاسباني رودري، علما بانه غاب عن مواجهة استون فيلا لتراكم البطاقات شأنه في ذلك شأن جاك غريليش جناح فيلا السابق.

وعموما لم يخسر مانشستر سيتي في مبارياته الـ43 الاخيرة التي شارك فيها رودري، وعلّق غوارديولا على ذلك بقوله "رودري لاعب هام في الفريق بطبيعة الحال، لكن عندما لا يتواجد معنا، يتعين علينا ايجاد الطريقة للفوز في غيابه".