لندن: رأى المدرب الإسباني لأرسنال ميكيل أرتيتا أن الدوري الإنكليزي لكرة القدم "ارتقى الى مستوى آخر" مقارنة بالموسم الماضي، وذلك في وقت يسعى فريقه الى الابتعاد في الصدارة بفارق خمس نقاط من خلال الفوز على لوتون الثلاثاء.

ويتصدر أرسنال الذي فاز السبت على ولفرهامبتون 2-1، ترتيب الدوري الممتاز بفارق نقطتين أمام ليفربول وثلاث أمام مانشستر سيتي حامل اللقب.

وبما أن ليفربول وسيتي يعلبان الأربعاء، ستكون الفرصة قائمة أمام أرسنال للابتعاد في الصدارة على أمل ألا يتكرر سيناريو الموسم الماضي حين تصدر معظم الفترات قبل أن ينحني في الأمتار الأخيرة أمام سيتي ومدربه الإسباني جوزيب غوارديولا.

واعتبر أرتيتا، الساعي الى منح أرسنال لقبه الأول في الدوري منذ عام 2004، أن الموسم الحالي أصعب حتى من الذي سبقه، قائلاً "لقد ارتقى الى مستوى آخر ويمكن رؤية ذلك".

وتابع "شاهدت العديد من المباريات بعد ظهر الأمس (الأحد)، ومن المذهل كيف تتغير حالة المباراة ويتغير زخمها. في ظل الجودة التي يتمتع بها المنافسون وجودة المدربين، فإنه دوري صعب حقاً ولا نعرف ما ستؤول اليه الأمور، لكن في الوقت الحالي نحن في مكان جيد وغداً نريد أن نكون في مكان أفضل".

ومن أجل "القيام بذلك، علينا أن نلعب بشكل جيد حقاً"، مشيراً الى أنه لا يعرف ما إذا كان فريقه حالياً أفضل مما كان عليه في نفس الوقت من العام الماضي.

وقال "أفكر في الطريقة التي سنلعب بها بشكل أفضل غداً وأن نكون أكثر ثباتاً وأكثر صعوبة للفوز علينا. أفكر في الأشياء التي يتعين علينا تعديلها وكيف يمكننا استخدام لاعبينا بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق الفوز".

ورأى أن الطريق ما زال طويلاً، نافياً أن يكون أكثر تفاؤلاً نتيجة اكتفاء سيتي بالتعادل في المراحل الثلاث الأخيرة.

وشدد "ما يشجعني هو مشاهدة فريقي يلعب ومشاهدة كيف يتصرفون كل يوم، مدى تعطشهم واستعدادهم للعب كل مباراة، الطريقة التي يتعاملون بها مع كل حصة تدريبية. هذا ما يشجعني. ما يفعله الآخرون هو شيء لا يمكننا السيطرة عليه".