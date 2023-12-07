لندن: واصل توتنهام المتصدر السابق نزيف النقاط بخسارته أمام ضيفه وست هام 2 1 الخميس، وذلك في ختام المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وفرّط توتنهام بتقدمه في الشوط الأول برأسية مدافعه الارجنتيني كريستيان روميرو العائد من الإيقاف (11)، لتتلقى شباكه هدفين في الشوط الثاني عبر جارود بوين (52) وجيمس وارد براوز (74)، في ثالث اهدافه هذا الموسم.

وفشل توتنهام الذي كان استهل الموسم الحالي مع مدربه الجديد الاسترالي أنج بوستيكوغلو بفوزه في ثماني من مبارياته العشر الاولى، في حصد النقاط الثلاث للمباراة الخامسة توالياً حيث تعرض لثلاث هزائم توالياً أمام تشلسي 1 4 وولفرهامبتون 1 2 وأستون فيلا بالنتيجة ذاتها، قبل أن يتعادل مع مانشستر سيتي حامل اللقب 3 3. كما انها الخسارة الرابعة لنادي شمال لندن في مبارياته الخميس الاخيرة في الدوري.

وتقهقر توتنهام الذي لم يذق طعم الخسارة حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر في الترتيب ليتراجع للمركز الخامس برصيد 27 نقطة، فيما يحتل وست هام الذي حقق فوزه الثالث في مبارياته الأربع الاخيرة المركز التاسع برصيد 24 نقطة، متأخرا بفارق نقطة عن برايتون الثامن.

وابتعد إيفرتون الجريح عن مناطق الهبوط بفوزه على ضيفه نيوكاسل 3 0.

وتناوب على تسجيل ثلاثية إيفرتون دوايت ماكنيل (79) والمالي عبدالله دوكوريه (86) والبديل البرتغالي بيتو (90+6).

وكانت رابطة الدوري الانكليزي أعلنت في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر حسم 10 نقاط من رصيد ايفرتون لخرقه القواعد المالية للدوري الممتاز.