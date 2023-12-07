الدوحة: يلتقي السد وصيف الترتيب والريان الثالث السبت في قمة كلاسيكية لحساب الجولة الحادية عشرة من الدوري القطري لكرة القدم، فيما يخوض الغرافة المتصدر مباراة سهلة على الورق أمام الشمال التاسع.

وستكون الأنظار شاخصة نحو مواجهة مختلفة عن سابقاتها، خصوصاً للريان الثالث برصيد 19 نقطة من 10 مباريات، بعدما اعتاد على التواري عن الواجهة في السنوات الأخيرة.

وسيدخل السد، حامل اللقب 16 مرة والثاني بـ22 نقطة من 8 مباريات، المواجهة تحت وطأة إرهاصات الخروج الثالث توالياً من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، بعد التعادل المخيب مع ناساف كارشي الأوزبكستاني 2 2 في الدوحة الإثنين، في مجموعة بدت للوهلة الأولى في متناول بطل القارة مرّتين.

ضغوط كبيرة

ويتعرّض السد، إدارة وجهاز فني ولاعبون، لضغوط كبيرة عقب الإخفاق الجديد في ظل إمكانيات وصفتها الجماهير بالهائلة، سواء على مستوى اللاعبين الأجانب أو المواطنين الذين يشكلون عماد المنتخب القطري.

من جهته، سيكون الريان مطالباً بظهور مغاير، إذا ما أراد استثمار أوضاع منافسه وتجنّب العروض غير المقنعة التي قدّمها في أخيراً، محققاً فوزاً يتيماً في آخر أربع مباريات، خلافاً للانطلاقة المثالية بداية الموسم.

وتشير المواجهات الـ 15 الأخيرة في الدوري، إلى تفوّق واضح للسد الذي فاز 11 مرّة وخسر 3 فقط، مقابل التعادل مرّة واحدة. وتعود أخر خسارة أمام الريان الى آذار/مارس 2020.

ويرى البرتغالي ليناردو جارديم مدرّب الريان ان فريقه "استعاد الكثير من الثقة عقب الفوز على الأهلي 4 0 في مباراة قدّمنا فيها مستوى مثالياً على جميع النواحي، خصوصاً وان النتائج التي سبقتها لم تكن بحجم الطموح".

وأضاف "لا شك ان العرض الأخير سيشكّل حافزاً كبيراً في مواجهة السد، لكن المهمة لن تخلو من صعوبة امام فريق تنافسي قوي ومرشح لنيل اللقب. سيتعيّن علينا أن نكون في أوجّ عطائنا إذا ما أردنا تحقيق الفوز".

تينتين يودّع الوكرة

ويبحث الغرافة المتصدر (23 نقطة من 10 مباريات) عن الاحتفاظ بالصدارة أسبوعا آخر، عندما يواجه الشمال.

ويتطلّع فريق المدرّب البرتغالي بيدرو مارتينيس الى استعادة نغمة الفوز، بعدما تعادل مع الوكرة 1 1 لتتوقّف سلسلة انتصاراته عند اربع مباريات توالياً، مفرّطاً بفرصة الابتعاد بفارق ثلاث نقاط عن السد.

وسيدخل الوكرة الرابع برصيد 18 نقطة، مواجهة الأهلي العاشر بتسع نقاط، مرشحاً لتحقيق فوز يواصل به الضغط على الثلاثة الأوائل.

وعيّن الاتحاد القطري لكرة القدم الأربعاء الإسباني "تينتين" ماركيس لوبيس مدرّب الوكرة، على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الأول خلال كأس آسيا، بعد اعفاء البرتغالي كارلوس كيروش من منصبه دون اعلان الاسباب، على ان يقود المدرب فريقه الوكرة في مباراة الأهلي المقررة الجمعة.

ويتطلّع أم صلال السادس استثمار دوافع الانتصار على الدحيل حامل اللقب 1 0، لتحقيق فوز جديد عندما يواجه المرخية الأخير والذي مني بالخسارة التاسعة امام العربي 0 4.

وقال الفرنسي باتريس كارتيرون مدرّب أم صلال "انه لأمر رائع ان تحقّق الفوز على البطل، لكن سعادتي الأكبر كانت بالأداء الذي قدّمه اللاعبون في مباراة كانت غاية في الصعوبة".

وأضاف "وضعية المنافس الصعبة، لا تعني باننا نملك الأفضلية في المواجهة، يجب ان نكون مركزين وأن نضع المباراة الأخيرة جانباً ونفكّر في كيفية تحقيق هدفنا بجني النقاط الثلاث".

ويأمل العربي السابع في مواصلة الصحوة بتحقيق فوز ثالث توالياً، عندما يواجه معيذر صاحب المركز قبل الأخير بخمس نقاط.

ويعيش العربي فترة جيدة على مستوى النتائج، بعدما حقق فوزين على الوكرة 2 1 والمرخية 4 0، وسط تألق لافت للاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي والبرازيلي رافينيا ألكنتارا.

وسيحرص الدحيل على العودة للمسار الصحيح، عندما يلتقي قطر المنتشي بانتصار ثمين جداً على معيذر في وقت متأخر.

وكان الدحيل قد سقط بشكل مفاجئ امام أم صلال، ليتجمد رصيده 16 نقطة في المركز الخامس، مع مباراتين مؤجلتين امام الوكرة والسد، لكن انتصاراً معنوياً على بيرسيبوليس الإيراني في دوري ابطال آسيا 2 1 ربما يساعده على استعادة مساره الإيجابي.