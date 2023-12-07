لوس انجليس: تخطّى نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الكاميروني جويل إمبيد آثار الوعكة الصحية التي اصابته في الأيام الأخيرة وتعملق على أرض واشنطن ويزاردز ليقود فريقه الى الفوز 131 126، بتسجيله 50 نقطة، 13 متابعة و7 تمريرات حاسمة.

وغاب إمبيد، أفضل لاعب في دوري أن بي ايه الموسم الماضي، عن آخر مباراتين بداعي المرض، لكنه عاد وضرب بقوة.

وكشف امبيد بأنه لم يتعاف تماماً من أوجاع في الصدر "لم أشعر بحالة جيدة. صدري كان يؤلمني جداً. بدأت أشعر بتحسّن في الشوط الثاني لكني عانيت".

ورفع فيلادلفيا الذي اضاف له تايريز ماكسي ودي أنتوني ملتون 26 و19 نقطة توالياً، رصيده الى 13 انتصاراً مقابل 7 هزائم هذا الموسم، ليبقى رابعاً في المنطقة الشرقية. أما افضل مسجل في صفوف واشنطن، فكان جوردان بول مع 23 نقطة.

يوكيتش

في المقابل، تابع نجم دنفر ناغتس حامل اللقب الصربي نيكولا يوكيتش هوايته المفضلة في تسجيل "تريبل دابل"، لكنه لم يمنع الخسارة عن فريقه الذي سقط امام لوس انجليس كليبرز 102 111.

وسجل يوكيتش 22 نقطة و15 متابعة و10 تمريرات حاسمة، في حين اضاف الكندي جمال موراي 23 لناغتس. أما افضل مسجل في صفوف كليبرز، فكان بول جورج مع 25 نقطة بينها 5 رميات ثلاثية واضاف جيمس هاردن 20.

ناغتس

تقدّم ناغتس بفارق 15 نقطة في مطلع الربع الأول، لكن كليبرز ردّ بقوة بتسجيله 40 نقطة في الثاني، ثم تفوّق على منافسه في الربع الأخير مسجّلاً 32 نقطة مقابل 20 ليحسم المباراة في صالحه.

وحقق دالاس مافريكس فوزاً ساحقاً على يوتا جاز 147 97 بفضل "تريبل دابل" (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية) لنجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش، بتسجيله 40 نقطة، 11 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

ونجح دونتشيتش في تسجيل "تريبل دابل" الستين في مسيرته، ليتقدّم الى المركز التاسع في هذه الفئة متخطيا اسطورة بوسطن سلتيكس لاري بيرد.