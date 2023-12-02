لوس انجليس: طُرد النجم جايسون تايتوم في الربع الثالث من مواجهة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، لكن فريقه بوسطن سلتيكس تغلّب على ضيفه 125-119 الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما حقق أورلاندو ماجيك فوزه التاسع توالياً.

وبعد تسجيله 21 نقطة، دخل تايتوم في شجار مع روبرت كوفينغتون قبل ثانية على نهاية الربع الثالث، فتعرّض للطرد لنيله خطأ تقنياً ثانياً.

سجّل كوفينغتون الرمية الحرّة التقنية، ثم رميتين أخريين احتسبتا بعد اعتبار خطأ تياتوم فادحاً، نظراً لاصطدامه برأس كوفينغتون.

كان تايتوم (25 عاماً) قد تلقى خطأ تقنياً في الربع الأوّل، وبعد اصطدامه بكوفينغتون اعترض بشكل عنيف على قرار الحكم، فاضطر مدربو سلتيكس إلى ابعاده.

قال تايتوم انه "متفاجئ جداً" لطرده للمرة الثانية في مسيرته "لا أوافق على هذا الأمر. لا يوافق أحد المساعدين المدربين الذين كان واقفاً هناك معي. لكن لا يهمّ. في النهاية كلمة الحكام أقوى من كلمتنا، وعندما يقومون بطردك تصبح مطروداً".

تقدّم سيكسرز 97-95 مع الدخول في الربع الأخير، رغم غياب عملاقه الكاميرون جويل إمبيد، أفضل لاعب في الدوري، للمباراة الثانية توالياً بسبب المرض. كما استُبعد قبل المباراة النجم تايريز ماكسي والفرنسي نيكولا باتوم.

رغم ذلك، تقدّم سيكسرز 116-115 قبل 2:28 دقيقتين من النهاية، قبل أن تضع سلّة من لاعب الارتكاز آل هورفورد بوسطن في المقدمة قبل 2:09 دقيقتين.

وقال هورفورد ان بوسطن تعيّن عليها اغلاق منطقته بعد طرد تايتوم "كان ينبغي ايقافهم وأن نتحلى بالشجاعة".

وسجّل باتريك بيفرلي 26 نقطة، 8 متابعات و7 تمريرات حاسمة لفيلادلفيا وأضاف دي أنتوني ملتون 31، قبل خروجه بالأخطاء الستة قبل ست دقائق من النهاية.

ولدى الفائز، سجّل أربعة لاعبين عشرين نقطة أو أكثر، فأضاف ديريك وايت 21، وكل من هورفورد وجايلن براون 20.

وسجّل بوسطن 8 ثلاثيات من 11 محاولة في الربع الأوّل الذي انهاه برصيد 44 نقطة مقابل 36 لخصمه.

رفع بوسطن رصيده إلى 15 انتصاراً مقابل 4 خسارات، في صدارة المنطقة الشرقية، فيما يحتل فيلادلفيا المركز الرابع (12-7).

وارتقى كيفن دورانت إلى المركز العاشر في السجّل التاريخي لأفضل المسجلين في دوري أن بي ايه، في المباراة التي خسرها فريقه فينيكس صنز أمام ضيفه دنفر ناغتس حامل اللقب 111-119.

وكالعادة تألق العملاق الصربي نيكولا يوكيتش مسجّلاً 21 نقطة و16 تمريرة حاسمة لوصيف المنطقة الغربية (14-6)، فيما سجّل أساسيو دنفر الخمسة 15 نقطة أو أكثر.

ودخل دورانت (35 عاماً) المباراة وهو بحاجة لـ17 نقطة لتخطي موزيس مالون (27,409 نقاط)، أفضل لاعب في الدوري ثلاث مرات في 1979، 1982 و1983، ضمن قائمة المسجلين التاريخيين.

نجح بذلك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأوّل، مسجلاً 22 نقطة قبل الاستراحة، ثم انهى المباراة برصيد 30 نقطة و11 تمريرة حاسمة.

أورلاندو

وفي أورلاندو، ضرب المهاجم الألماني فرانتس فاغنر بقوّة وسجّل 31 نقطة، وأضاف باولو بانكيرو 28 نقطة، 13 متابعة و7 تمريرات حاسمة، فحقق ماجيك فوزه التاسع توالياً على ضيفه واشنطن ويزاردز 130-125.

أضاف شقيقه موريتس 18 نقطة لأورلاندو الذي حسم مباراة شهدت 13 تغييراً في هوية المتصدر.

قال بانكيرو "أنا حقاً فخور"، في إشارة إلى معادلة ماجيك سلسلته من تسعة انتصارات والتي حققها في مواسم 1995، 2001 و2011.

تابع بانكيرو "بطبيعة الحال لم ينته العمل بعد. لكن هذا يظهر العمل المكثف الذي قمنا به والكيمياء التي بنيناها حتى الآن".

وفي دالاس، تغلّب ممفيس غريزليز على مضيفه مافريكس 108-94، في ظل غياب نجم الأخير السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي كان يستقبل مولودته الجديدة. وقاد ديزموند باين لاعبي غريزليز بتسجيله 30 نقطة.

ولاصابة في وركه، غاب الفرنسي فيكتور ويمبانياما للمرة الأولى هذا الموسم عن سان أنتونيو سبيرز الذي مُني بخسارته الرابعة عشرة توالياً أمام مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 121-106.