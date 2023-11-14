نيويورك: واصل بوسطن سلتيكس عروضه القوية في مطلع الموسم الحالي من الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة، بفضل تألق الثنائي جايسون تايتوم واللاتفي كريستابس بورزينغيس الذي قاده الى الفوز على ضيفه نيويورك نيكس 114 98 الإثنين.

وسجل تايتوم 35 نقطة بينها 17 في الربع الأخير، واضاف لاعب الارتكاز بورزينغيس 21 نقطة بينها 11 في الربع الثالث.

وكانت النتيجة متقاربة في الربعين الأولين، حيث حسم بوسطن الأول 25 24، في حين ردّ عليه نيويورك نيكس في الثاني 29 27.

وفي الربع الثالث، تألق بورزينغيس (2.18 م) وسجل ثلاثيتين وثلاث رميات حرة بالاضافة الى سلة ليساهم في حسمه 32 23 لصالح فريقه.

في المقابل، فرض تايتوم نفسه في الربع الأخير مسجلا 17 نقطة، ليتفوّق بوسطن 30 22 وينهي المباراة بفارق 16 نقطة، محققاً فوزه الثامن هذا الموسم مقابل خسارتين وهو ثاني افضل سجل في المنطقة الشرقية بعد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (8 1).

برانسون

أما أفضل مسجّل في صفوف نيويورك نيكس، فكان الموزّع جايلن برانسون مع 26 نقطة واضاف يوليوس راندل 25 نقطة.

وقال مدرب سلتيكس جو ماتزولا "أنا سعيد بالطريقة التي نجد فيها الطرق نحو الفوز. يتعيّن علينا أن نفهم بأن الأمور لن تكون سهلة دائما، لكن ردّ الفعل هو الاهم".

انتيتوكونمبو وفوتشيفيتش

في المقابل، استعاد ميلووكي باكس نغمة الانتصارات بعد خسارتين توالياً اثر فوزه على ضيفه شيكاغو بولز 118 109، بفضل 35 نقطة لنجمه اليوناني يانيس انتيتوكونمبو.

وضرب ميلووكي بقوة مطلع المباراة، ليتقدم بفارق 17 نقطة في نهاية الربع الاول، لكن شيكاغو ردّ في الثاني والثالث دون أن يتمكن من حسم النتيجة في صالحه.

وكان المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش أفضل مسجّل في صفوف شيكاغو مع 26 نقطة.

وقلب تورونتو رابتورز تخلّفه بفارق 23 نقطة في الشوط الثاني لينتزع الفوز من ضيفه واشنطن ويزاردز 111 107.

وكان ويزاردز في طريقه الى الفوز عندما تقدم بفارق مريح (64 45)، بيد أن رابتورز تفوّق في الربعين الثاني والثالث بمجموع 66 نقطة مقابل 43 ليفوز بالمباراة.

وساهم الكاميروني باسكال سياكام في فوز تورونتو بتسجيله 39 نقطة واضاف كل من سكوتي بارنز ولاعب الارتكاز النمسوي ياكوب بولتل 19 و13 نقطة توالياً. أما افضل مسجّل في صفوف الخاسر، فكان كايل كوزما مع 34 نقطة.