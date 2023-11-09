لوس انجليس: تبيّن أن احتفال بام أديبايو بأول "تريبل دابل" بينها 20 كرة مرتدة لميامي هيت كان سابقاً لأوانه، بعدما ألغت مراجعة إحصائية لرابطة الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة إحدى الكرات المرتدة التي كان له الفضل فيها في الفوز على لوس أنجلس ليكرز 108 107 الاثنين.

وقال مدرب ميامي إريك سبويلسترا الأربعاء قبل مباراة فريقه أمام مضيفه ممفيس غريزليز "كان رد فعلي الأول هو أن هذا أمر قاتل للمتعة. هيا! لقد كان يقوم بتمرين عضلات كبير على لوحة السلّة. اتركوه".

وأضاف "هل كانت نصيحة أم ماذا؟ إنها 20 كرة مرتدة في كتابي".

وفي اللعبة محلّ الخلاف، تصدّى أديبايو لتسديدة وسقطت الكرة في النهاية لزميله دانكن روبنسون، الذي مُنح لاحقاً الفضل في الكرة المرتدة.

مع كريم عبد الجبار

وقال أديبايو "لا يهمّ. لقد رأيت الكثير من اللاعبين يحصلون على إحصائياتهم بشكل مبطّن ولا أحد يرفّ له جفن. ولكن لا بأس، سأفعل ذلك مرّة أخرى".

ورغم ذلك، أنهى أديبايو المباراة مع "تريبل دابل" (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية)، لكنه لم ينضم إلى كريم عبد الجبار، وكريس ووكر، وديماركوس كازنز، والصربي نيكولا يوكيتش باعتبارهم اللاعبين الوحيدين في "أن بي إيه" الذين حققوا "تريبل دابل" مع 20 كرة مرتدة.

ويراجع الدوري كل الإحصائيات أثناء المباريات وبعدها، وفي بعض الأحيان يعدّل الأرقام عندما يجب ذلك، على سبيل المثال أن تسديدة احتُسبت على أنها ثلاث نقاط بداية كانت في الواقع تستحق نقطتين.