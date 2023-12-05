لوس انجليس: قاد تايريز هاليبورتون، بإحرازه أوّل تريبل دابل في مسيرته، فريقه إنديانا بايسرز، لهزيمة بوسطن سلتيكس 122 112 الاثنين والتأهل الى نصف نهائي المسابقة الحديثة كأس "إن سيزون"، ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

كما حجز نيو أورليانز بيليكانز مكانه في دور الاربعة المقرّر الخميس في لاس فيغاس بعدما عوّض بداية بطيئة ليهزم مضيفه ساكرامنتو كينغز 127 117.

واستحدثت رابطة الدوري هذه المسابقة الجديدة هذا الموسم، حيث قُسّمت الأندية الثلاثون إلى ست مجموعات من خمسة، ولعب كل فريق مجموع أربع مباريات الشهر الماضي وتأهل المتصدرون الست إلى جانب أفضل وصيف في كل منطقة.

واحتسبت كل مباريات هذه الكأس الجديدة ضمن دوري "أن بي ايه" وترتيب الموسم العادي، باستثناء المباراة النهائية في 9 كانون الأول/ديسمبر في لاس فيغاس.

ويحصل كل لاعب في صفوف الفريق الفائز باللقب على جائزة مالية قدرها 500 ألف دولار.

وتصدّرت أندية إنديانا بايسرز وميلووكي باكس وبوسطن سلتيكس مجموعاتها في المنطقة الشرقية، فيما كان نيويورك نيكس صاحب افضل مركز ثان، فيما تزعَّم لوس انجليس ليكرز ونيو أورليانز بيليكانز وساكرامنتو كينغز مجموعات المنطقة الغربية التي كان فينيكس صنز صاحب افضل مركز ثان فيها.

وفي إنديانابوليس، حقّق هاليبورتون تريبل دابل (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية) مسجّلاً 26 نقطة، 10 متابعات و13 تمريرة حاسمة، فيما استفاد فريقه من تسجيله تسع نقاط دون ردّ قبل دقيقتين من نهاية الوقت ليفرض هيمنته في مواجهة متقاربة.

وأقصى بايسرز، صاحب المركز السادس في ترتيب المنطقة الشرقية ضمن الموسم العادي، نظيره سلتيكس وضرب موعداً مع الفائز بين ميلووكي باكس ونيويورك نيكس في الدور نصف النهائي.

ويستضيف باكس، نيكس، في ربع النهائي الثلاثاء.

وأضاف بادي هيلد 21 نقطة لمصلحة بايسرز الذي سجل منه سبعة لاعبين اكثر من عشر نقاط وذلك امام حشد جماهيري بلغ 16 الفاً.

في المقابل، سجّل جايسون تايتوم 32 نقطة مع 12 متابعة لمصلحة سلتيكس، وأضاف اليه جايلن براون 30 نقطة مع تسع متابعات.

وفي ساكرامنتو، تقدم كينغز بفارق 15 نقطة في الربع الاول، لكن بيليكانز حقق عودة نارية وانتزع التقدم 69 61 قبل استراحة الشوطين ولم يفقد تقدمه بعدها.

ورغم الليلة الهادئة لنجم بيليكانز زيون ويليامسون صاحب عشر نقاط، الا انّ براندون انغرام قدّم مباراة كبيرة مع 30 نقطة واضاف هربرت جونز 23 نقطة.

في المقابل، تصدر دي أرون فوكس قائمة مسجلي كينغز بـ 30 نقطة وأحرز الليتواني دومانتاس سابونيس تريبل دابل مع 26 نقطة و13 متابعة و10 تمريرات حاسمة لساكرامنتو الذي مُني خسارته الاولى بالمسابقة بعد اربعة انتصارات في دور المجموعات.