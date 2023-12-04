لوس انجليس: تبلغ الإثارة ذروتها الإثنين والثلاثاء في ربع نهائي المسابقة الحديثة كأس "إن سيزون" ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بمواجهات مثيرة أبرزها بين لوس أنجليس ليكرز وضيفه فينيكس صنز.

واستحدثت رابطة الدوري هذه المسابقة الجديدة هذا الموسم، حيث قُسّمت الأندية الثلاثون إلى ست مجموعات من خمسة، ولعب كل فريق مجموع أربع مباريات الشهر الماضي وتأهل المتصدرون الست إلى جانب أفضل وصيف في كل منطقة.

واحتسبت كل مباريات هذه الكأس الجديدة ضمن دوري "أن بي ايه" وترتيب الموسم العادي، باستثناء المباراة النهائية في 9 كانون الأول/ديسمبر في لاس فيغاس.

وتستضيف لاس فيغاس أيضاً مباراتي نصف النهائي في السابع من الشهر الجاري.

ويحصل كل لاعب في صفوف الفريق الفائز باللقب على جائزة مالية قدرها 500 ألف دولار.

وتصدرت أندية إنديانا بايسرز وميلووكي باكس وبوسطن سلتيكس مجموعاتها في المنطقة الشرقية، فيما كان نيويورك نيكس صاحب افضل مركز ثان، فيما تزعَّم لوس انجليس ليكرز ونيو أورليانز بيليكانز وساكرامنتو كينغز مجموعات المنطقة الغربية التي كان فينيكس صنز صاحب افضل مركز ثان فيها.

وفي ربع النهائي، يلعب سلتيكس مع بايسرز، وبيليكانز مع كينغز الإثنين، وباكس مع نيكس، وليكرز مع صنز الثلاثاء.

لم يخف نجم ليكرز "الملك" ليبرون جيمس، بطل الدوري أربع مرات، حقيقة أنه يرغب في إضافة إنجاز جديد إلى سجله المرصع بالالقاب في موسمه الحادي والعشرين في الدوري.

وتغلّب ليكرز على صنز مرتين هذا الموسم، بينها في دور المجموعات للمسابقة الحديثة.

ويعوّل ليكرز على عاملي الارض والجمهور لتخطي عقبة صنز ونجمه كيفن دورانت، وهما يدخلان المباراة برصيد متقارب حيث فاز ليكرز 12 مرة مقابل تسع هزائم حتى الان هذا الموسم، فيما كسب صنز 12 مباراة ومني بثماني هزائم.

وقال جناح صنز ديفين بوكر "ستكون مباراة من الوزن الثقيل في لوس أنجليس. هناك الكثير على المحك، الفائز يذهب إلى فيغاس. لذلك أعتقد أن الجميع يتطلعون إلى ذاك. سيكون الأمر ممتعًا".

ويبلغ معدل نجم صنز دورانت 31 نقطة في المباراة الواحدة، وهو ثالث أفضل لاعب في الدوري، فيما أبهر جيمس الجميع بعروضه مع اقتراب عيد ميلاده التاسع والثلاثين، حتى في الوقت الذي عانى فيه ليكرز من سلسلة من الإصابات.

وقال مدرّب ليكرز دارفين هام: "الشيء الأكثر إثارة للإعجاب هو في أي مرحلة من مسيرته يفعل ذلك. يبدو أنه يكسر الحواجز كل يوم".

وتأهل أربعة من أفضل 10 هدافين في الدوري إلى ربع النهائي، وهم دورانت الثالث، ودي آرون فوكس من ساكرامنتو كينغز الرابع، وعملاق باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الخامس، ونجم سلتيكس جايسون تايتوم التاسع.

"تقديم مباراة استثنائية"

بدوره يأمل سلتيكس متصدر الدوري مشاركة مع مينيسوتا تمبروولفز (15 فوزا وأربع هزائم) في استغلال عاملي الارض والجمهور لتخطي عقبة إنديانا بايسرز.

وكان سلتيكس تغلب على بايسرز 155 104 في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر في بوسطن في مباراة غاب عنها نجم الاخير تايريز هاليبورتون.

واعترف مدرب إنديانا ريك كارلايل بأن فريقه يحتاج إلى الكثير من الجهد للتفوق على سلتيكس، وقال "لكن علينا أن نواجههم على أرضهم. لذلك، هذا شيء مهم". "نحن بحاجة إلى تقديم مباراة استثنائية هناك".

ولن تختلف الامور بالنسبة الى باكس الذي حقق على غرار ليكرز العلامة الكاملة في مجموعته بأربعة انتصارات بينها فوزه على نيكس 110 105.

وقال نجم باكس كريس ميدلتون عن احتمال فوزه باللقب الأول في المسابقة الحديثة "سيكون من الرائع أن نكون جزءًا من التاريخ".

واضاف "أنت تريد دائمًا أن تكون أول من يفوز بشيء ما. لذلك، سيكون من الرائع بالتأكيد الفوز بأول بطولة في الموسم".

من جهته، قال مهاجم بيليكانز زيون وليامسون إن المسابقة يمكن أن تكون نقطة انطلاق لتحقيق النجاح في الأدوار الإقصائية.