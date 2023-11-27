لوس انجليس: حقق ميلووكي باكس أهم "ريمونتادا" هذا الموسم عندما حوَّل تخلفه بفارق 26 نقطة في الربع الثالث أمام ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز الى فوز بفارق ست نقاط (108 102) الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وكعادته، فرض النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نفسه نجما للمباراة بتسجيله 33 نقطة مع 16 متابعة، وأضاف الوافد الجديد داميان ليلارد 31 هدفًا في مباراته الأولى ضد فريقه السابق.

واعترف ليلارد الذي لعب 11 موسمًا في بورتلاند حتى انتقاله إلى ميلووكي في أيلول/سبتمبر الماضي، أنه انتابه "شعور غريب" بمواجهة زملائه السابقين.

وأضاف ليلارد الذي حقق خمس متابعات وأربع تمريرات حاسمة: "لكن بمجرد أن بدأنا اللعب، تجاوزت الأمر بسرعة".

وتابع "أنا فقط سعيد لأننا تمكنا من تحقيق الفوز".

وتقدم بورتلاند الذي كان أفضل لاعبيه جيرامي غرانت صاحب 22 نقطة ومالكولم بروغدون صاحب 18 نقطة و12 تمريرة حاسمة وثماني متابعات، 68 52 في الشوط الأول ووسَّع الفارق إلى 26 نقطة في بداية الربع الثالث، قبل أن يبدأ باكس انتفاضته مقلصا الفارق الى 13 نقطة في نهايته (75 88).

وضرب باكس بقوة في الربع الأخير وكسبه 33 14 فقلب الطاولة على ضيفه وحقق فوزه الثاني تواليا والثاني عشر في 17 مباراة حتى الآن هذا الموسم.

وبلغت الاثارة ذروتها عندما أدرك ليلارد التعادل 97 97 بثلاثية قبل أقل من ثلاث دقائق على النهاية، ثم تعادل الفريقان 102 102 بفضل أنتيتوكونمبو قبل 18.5 ثانية من نهاية المباراة. وصدَّ العملاق اليوناني محاولة لغوردون قبل أن يسجل ليلارد أربع رميات حرة حسم بها النتيجة لصالحه فريقه الجديد.