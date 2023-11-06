واشنطن: قاد الثنائي دونوفان ميتشيل وداريوس غارلاند بتسجيلهما 55 نقطة معًا فريقهما كليفلاند كافالييرز لاسقاط غولدن ستايت ووريرز بنتيجة 115 104 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الاحد.

وقدم ميتشيل وغارلاند مباراة هجومية كبيرة من خلال احراز 31 و24 نقطة تواليًا، فيما كان ستيفن كوري الافضل لدى ووريرز بـ 28 نقطة مسجلا 7 من محاولاته الثلاثية الـ 11 في المباراة، كما أضاف اليه درايموند غرين 18 نقطة.

وتلقى ووريرز خسارته الاولى بعد خمسة انتصارات متتالية.

وقال ميتشيل "أهم شيء بالنسبة لنا هو أننا قدمنا مباراة كاملة".

وتابع "لقد قاتلنا بقوة. هذا فريق صعب. لديهم الكثير من اللاعبين الذين فازوا بألقاب البطولة ونحن نحاول الوصول إلى هذا المستوى. علينا مواصلة هذا الزخم".

من ناحية اخرى، تعملق كيفن دورانت بتسجيله 41 نقطة ليقود فينيكس صنز للفوز على ديترويت بيستونز الذي يقوده مدرب صنز السابق مونتي ويليامز 120 106.

وأضاف دورانت الى رصيده الشخصي 5 تمريرات حاسمة واربع متابعات و3 حائط صد "بلوك شوت".

وقال فرانك فوغل مدرب صنز عن دورانت "لقد كان رائعًا، وسجل الكرة بكل طريقة ممكنة".

وأضاف "لقد قدم أداءً رائعًا حقًا. إنه جيد حقًا في كرة السلة وقد أظهر ذلك الليلة".

صنز يتفوق على ديترويت

وتفوّق صنز على ديترويت في كل أرباع المباراة، حيث أسهم ايضا إريك غوردون بـ 21 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة ليضع الفريق حدا لثلاث هزائم متتالية.

وقال دورانت "نحن متحمسون لأننا حققنا الفوز أخيرًا".

وفي سان انتونيو، حقّق تورونتو رابتورز فوزًا ناريًا بعد عودة مثيرة بمواجهة سبيرز بقيادة النجم الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما 123 116 بعد التمديد.

وتألق لدى تورنتو سكوتي بارنز بتسجيله 30 نقطة مع 11 متابعة وست تمريرات حاسمة.

وسجّل الانكليزي او جاي انونوبي سلة التعادل قبل ثانية واحدة من النهاية معادلا النتيجة 110 110 وفارضا التمديد. ومن ثمّ احرز اللاعب نفسه ثلاثية قاتلة في الوقت الاضافي ليمنح تورونتو التقدم.

وسجّل كيلدون جونسون 26 نقطة وأضاف زاك كولينز 21 نقطة مع 11 متابعة وويمبانياما 20 نقطة مع 9 متابعات و5 حائط صد من جانب سبيرز.