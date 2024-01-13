باريس: لا يريد المدرب لويس إنريكي تعزيز صفوف باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي في كرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم غياب لاعبين عدة عن الفريق المملوك قطرياً.

قال مدرب المنتخب الإسباني السابق السبت "لست بحاجة لأي شيء، لدي بالفعل ما يكفي من اللاعبين الجيدين".

لكنه ترك الباب مفتوحاً لامكان التعاقد مع لاعبين جدد بحال سنحت الفرصة. أضاف عشية رحلة سان جرمان إلى لنس سابع ترتيب الدوري المحلي "لكننا منفتحون مع الإدارة لتحسين الفريق خلال فترة الانتقالات".

وكان سان جرمان استقدم المدافع البرازيلي لوكاس بيرالدو إلى ملعب بارك دي برانس في الأول من كانون الثاني/يناير الجاري.

قال عن بيرالدو "دون أي شك هو بحاجة للوقت من أجل التأقلم. هناك (في البرازيل)، الفصل هو الصيف، أما هنا فهو الشتاء. يبلي بلاء حسناً، وهو ناضج نظراً لعمره (20)".

تابع "نحن عائلة في هذا النادي، ونحاول مساعدته على التاقلم بأسرع وقت".

وكان متوقعاً ان يتعاقد سان جرمان مع لاعب الوسط البرازيلي غابريال موسكاردو، لكن التوقيع تأخر بعد خضوعه لجراحة في قدمه.

ويعاني سان جرمان من اصابة عدة لاعبين، على غرار قلب الدفاع السلوفاكي ميلان شكرينيار، فيما سيخوض الظهير الأيمن أشرف حكيمي نهائيات كأس أمم إفريقيا مع منتخب المغرب في ساحل العاج، واتجه لاعب الوسط الكوري الجنوبي لي كانغ إين لخوض كأس آسيا في قطر.

كما يغيب المدافع بريسنيل كيمبيمبي والظهير البرتغالي نونو منديش.