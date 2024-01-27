استانا (كازاخستان): افتتح حامل الرقم القياسي العالمي بالوثب بالزانة السويدي أرمان دوبلانتيس موسمه برقم متواضع بلغ 5.80 أمتار، السبت في لقاء أستانا داخل قاعة.

وهذه أول مرة منذ 2019، عندما لم يكن حاملاً للرقم العالمي، يستهل "موندو" موسمه برقم أدنى من ستة أمتار.

ابن الرابعة والعشرين الذي عزّز رقمه العالمي الصيف الماضي إلى 6.23 أمتار، بدأ يوم السبت على ارتفاع 5.60 م. اخفق مرتين قبل تجاوز 5.80 م، ثم ثلاث مرات على حاجز الأمتار الستة.

رغم ذلك، فاز دوبلانتيس بالمسابقة في أستانا، أول لقاء في فصل الشتاء، متقدماً على البلجيكي بن برودرز (5.70 م).

السويدي الباحث عن الدفاع عن لقبه في أولمبياد باريس في آب (أغسطس) المقبل، سيشارك في لقاء أوبسالا على أرضه في السويد مطلع شباط (فبراير) ثم في كليرمون فيران الفرنسية نهاية شباط (فبراير)، في لقاء الوثب بالزانة لكل النجوم الذي ينظمه صديقه المقرّب الفرنسي رينو لافيلني، البطل الأولمبي لعام 2012.