لندن : يغيب الجناح الياباني لبرايتون الانكليزي كاورو ميتوما عن الفترة المتبقية من الموسم الحالي بسبب إصابة في الظهر، حسب ما أعلن مدربه الإيطالي روبرتو دي زيربي الثلاثاء.

وقال دي زيربي عشية مواجهة ولفرهامبتون الأربعاء في كأس إنكلترا "إنه وضع سيء للغاية. إصابة الظهر هي التي أبعدته عن مباراة إيفرتون، إنه يعاني من مشكلة كبيرة. أعتقد أنه يحتاج لشهرين أو ثلاثة ويكون الموسم قد انتهى".

9 مساهمات تهديفية

سجّل الدولي الياباني ثلاثة اهداف مع ست تمريرات حاسمة، أي بمجموع 9 مساهمات تهديفية في 26 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، ليلعب دوراً محورياً في فريقه، وغاب ابن الـ26 عامًا عن فترة من الموسم الحالي بسبب اصابة في الكاحل، إضافة الى مشاركته في كأس آسيا.