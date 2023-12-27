لندن: سيغيب جناحا برايتون الأنكليزي، الياباني كاورو ميتوما والعاجي سيمون أدينغرا عن الملاعب لفترة تتراوح من 4 الى 6 اسابيع كما اعلن مدرب الفريق الايطالي روبرتو دي زيربي الاربعاء وذلك عشية مواجهة توتنهام في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن شأن اصابة اللاعبين ان تحرم ميتوما من المشاركة في صفوف منتخب بلاده اليابان في كأس آسيا التي تستضيفها قطر في الفترة من 12 كانون الثاني/يناير الى العاشر من شباط/فبراير المقبلين، والامر ينطبق على أدينغرا في صفوف ساحل العاج في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها بلاده من 13 كانون الثاني/يناير الى 11 شباط/فبراير المقبلين ايضا.

وقال دي زيربي "غدا الخميس، سنفتقد الى 10 لاعبين بداعي الاصابة، ربما ثمانية لأن الاثنين الاخرين لا يستطيعان المشاركة في مطلع المباراة".

وتابع "ميتوما هو من بين المصابين. سنفتقد كاورو الى 6 اسابيع تقريبا، اما بالنسبة الى ادينغرا فستكون مدة غيابه من 4 الى 5 اسابيع وبالتالي لن يشارك اللاعبان غدا".

وتعرض اللاعبان للاصابة خلال المباراة ضد كريستال بالاس (1-1) الخميس الماضي في الدوري المحلي.

ويغيب ايضا عن صفوف برايتون صاحب المركز التاسع حاليا في الدوري كل من الاسباني انسو فاتي، طارق لامبتي، آدم وبستر، سولي مارش، الأرجنتيني خوليو أنسيسو والهولندي جويل فيلتمان.

في المقابل، سيجلس آدم لالانا على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين ضد توتنهام.