لندن: عمّق وست هام جراح مانشستر يونايتد ملحقاً به خسارة ثامنة هذا الموسم في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بهدفين نظيفين السبت ضمن المرحلة الثامنة عشرة.

وصعد وست هام إلى المركز السادس موقتاً (30 نقطة)، في حين تراجع يونايتد إلى الثامن (28).

وهذه المباراة الرابعة توالياً يفشل "الشياطين الحمر" بتحقيق الفوز فيها، كما التسجيل، ضمن جميع المسابقات، للمرة الاولى منذ 1992.

وخسر يونايتد 13 مباراة في مختلف المسابقات قبل عيد الميلاد، للمرة الاولى منذ موسم 1930 1931 عندما حلّ أخيراً.

وشهدت المباراة المشاركة الرسميّة الأولى لقلب الدفاع الفرنسي الشاب ويلي كامبوالا (19 عاماً) الصاعد من فريق الشباب، ليلعب إلى جانب الأيرلندي الشمالي المخضرم جوني إيفانز مع يونايتد.

وبات هذا الثنائي التاسع المختلف يعتمد عليه المدرب الهولندي إريك تين هاغ في قلب الدفاع خلال بطولة الدوري هذا الموسم.

وجاءت مشاركة كامبوالا بسبب مرض مواطنه الدولي رافايل فاران الذي كان قد لعب أمام ليفربول (0 0) في المرحلة الماضية.

ويُعاني يونايتد من غياب العديد من لاعبيه، مثل البرازيلي كازيميرو، البرتغالي ديوغو دالو، الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس، بالإضافة إلى مايسون ماونت، الفرنسي أنتوني مارسيال والدنماركي كريستيان إريكسن.

وأهدر الأرجنتيني أليخاندرو غارناشو فرصتين للتقدّم، حين سدّد في الأولى على الحارس الفرنسي ألفونس أريولا (35)، وفي الثانية مرّر الكرة لزميله حين وضعه البرازيلي أنتوني مرةً ثانيةً بمواجهة الحارس (39).

وأنقذ الحارس الكاميروني أندري أونانا "الشياطين الحمر" من هدفٍ بتصدّيه لرأسيّة جارود بوين (56).

وافتتح بوين، هدّاف وست هام، التسجيل بعدما توغّل بين المدافعين واستغلّ تمريرة من البرازيلي لوكاس باكيتا (72).

ورفع بوين رصيده إلى 11 هدفاً مُعادلاً وصيف الترتيب المصري محمد صلاح نجم ليفربول، بفارق ثلاثة أهداف عن النروجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.