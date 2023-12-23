لوس انجليس: تحامل العملاق الكاميروني جويل إمبيد على إصابة بكاحله فسجّل أكثر من 30 نقطة و10 متابعات للمباراة الـ13 توالياً، خلال قيادته فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى الفوز على ضيفه تورونتو رابتورز 121 111، الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجّل أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي 31 نقطة و10 متابعات، وكان على بعد تمريرة حاسمة واحدة من تحقيق تريبل دابل (عشر أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية).

وحظيَ إمبيد بمساندة هائلة من الثنائي الموزّع تايريز ماكسي والمهاجم توبياس هاريس، فسجّل الأول 33 نقطة و10 تمريرات حاسمة والثاني 33 نقطة، 8 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

واكتفى إمبيد بتسجيل نقطتين في الربع الأوّل، بعد هبوطه بشكل غريب على الأرض قبل 5 دقائق من انتهاء الربع، ما تسبّب بالتواء في كاحله.

بعد دخول وجيز إلى غرف الملابس، أنهى اللاعب البالغ 29 عاماً الشوط الأول برصيد 11 نقطة، 3 متابعات، 6 تمريرات حاسمة وفقد الكرة خمس مرات.

أبقى هاريس فريقه على خط المواجهة، بتسجيله 24 نقطة في الشوط الاول، ليتقدم سيكسرز 61 58، بعد أن وصل تقدّم رابتورز إلى 15 نقطة.

لكن إمبيد تعملق في الربع الثالث، مسجّلاً 17 نقطة متتالية، في سلسلة تضمّنت ثلاثية ليتقدّم المضيف 90 77.

ورغم تعبيره عن الانزعاج من الإصابة، عزّز إمبيد سلسلته الخاصة بتحقيق أكثر من 30 نقطة و10 متابعات في مباراة واحدة، وهي الأطول منذ الأسطورة كريم عبد الجبّار في موسم 1972 بواقع 16 مباراة متتالية.

وعزا إمبيد بدايته البطيئة إلى افتقاد الشراسة "أعتقد أنني سدّدت كرتين في أول ست أو سبع دقائق، لكني تركت الأمور تأخذ مجراها".

تابع "وجدت الفرص السانحة في الربع الثالث ونجحت بالتسديد".

سيكسرز يحقق فوزه الثامن

في المقابل، قلّص رابتورز الذي سجّل له الكاميروني الآخر باسكال سياكام 31 نقطة، الفارق إلى ثلاث نقاط في أواخر الربع الثالث، قبل أن ينتفض سيكسرز مجدداً ويحقق فوزه الثامن في آخر تسع مباريات.

قال نيك نورس مدرب سيكسرز الحالي الذي أشرف على رابتورز خمس سنوات وقاده إلى لقب 2019، إنه لم يُفاجأ من التراخي المبكر بعد الفوز على متصدّر المنطقة الغربية مينيسوتا تمبروولفز الأربعاء في مباراة سجّل فيها إمبيد 51 نقطة.

شرح إبن السادسة والخمسين "لم يكن إمبيد (بمفرده). الجميع (تألق)".

أضاف "ثم انطلق جويل... بدأ يلكم، يقفز... استعاد أخيراً إيقاعه وشرع في التسديد".