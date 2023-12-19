لوس انجليس : أنهى شيكاغو بولز سلسلة من ستة انتصارات متتالية لفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز وتفوّق عليه بنتيجة 108 104 ضمن الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة الاثنين.

وعلى الرغم من تألق لاعب الارتكاز جويل إمبيد الذي احرز 40 نقطة مع 14 متابعة، لكنّ بولز تمكن من حسم النتيجة بفضل ادائه الجماعي بقيادة كوبي وايت صاحب الـ 24 نقطة، والمونتينغري نيكولا فوشيفيتش 23.

وشهدت اللحظات الاخيرة من المباراة إثارة كبيرة بعد انّ قلص سيكسرز الفارق الذي وصل الى 12 نقطة مع بداية الربع الرابع، لكنّ ديمار ديروزان الذي انهى اللقاء بـ 15 نقطة سجّل ثلاث رميات حرّة أعطت الامان لشيكاغو.

من جهة أخرى، فاز مينيسوتا تمبروولفز على ميامي هيت 112 108 ليتساوى مع بوسطن سلتيكس كأفضل رصيد في الدوري بـ 20 إنتصارا و5 هزائم.

وسجّل أنتوني إدواردز 32 نقطة وأضاف كارل أنتوني تاونز 18 لتمبروولفز الذي نجح في النصف الثاني في تقليص الفارق الذي بلغ 17 نقطة خلال النصف الاول.

في المقابل، سجّل لهيت اللاعبان العائدان من الاصابة تايلر هيرو 25 نقطة وبام أديبايو 22، بعد ان غاب الاول لـ 18 مباراة والثاني لسبع.

وفي إنديانابوليس، سجّل جيمس هاردن 21 من نقاطه الـ 35 في الربع الرابع ليقود لوس أنجليس كليبرز للفوز على بايسرز 151 126.

وسجّل هاردن 18 نقطة متتالية لكليبرز في قرابة الثلاث دقائق في الربع الرابع، ليعزّز كليبرز تقدمه الى 33 نقطة.

واحتاج كليفلاند كافالييرز لوقت إضافي من اجل هزيمة هيوستن روكتس 135 130.

سجّل دونوفان ميتشل 37 نقطة وأضاف سام ميريل 19.

وفي أتلانتا، زاد هوكس من جراح ديترويت بيستونز وألحق به الخسارة الـ 24 تواليا بنتيجة 130 124.

سجّل تراي يونغ 31 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة لمصلحة هوكس الذي هيمن على اللقاء.

وفي دنفر، تغلب ناغتس حامل اللقب على دالاس مافريكس بنتيجة 130 104.

وسجّل اللاعب الكندي جمال موراي 22 نقطة وأضاف آرون غوردون 21 نقطة، في حين اجتاز ستة من لاعبي ناغتس عتبة العشر نقاط.

وكانت ليلة الصربي نيكولا يوكيتش هادئة مع ثماني نقاط وتسع متابعات وسبع تمريرات حاسمة، الا انّ تألق العديد من لاعبي ناغتس نجح في إحتواء اداء رفيع آخر من السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي سجّل 38 نقطة مع 11 متابعة وثماني تمريرات حاسمة.