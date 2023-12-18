لوس انجليس: واصل بوسطن سلتيكس وميلووكي باكس انتصاراتها بفوز الأوّل على مضيفه اورلاندو ماجيك 114 97، والثاني على ضيفه هيوستن روكتس 128 119، فيما تابع غولدن ستايت ووريرز صحوته بتغلبه على مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 118 114 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المباراة الاولى، عزّز بوسطن سجلّه المثالي على أرضه هذا الموسم دون خسارة وحقق فوزه الرابع عشر تواليا على ملعب "تي دي غاردن" وكان على حساب أورلاندو ماجيك 114 97 بفضل نجمه جايلن براون صاحب 31 نقطة بينها 17 في الربع الأخير مرجحا كفة فريقه.

وكان ماجيك الذي مني بخسارته الثانية توالياً والرابعة في مبارياته الست الاخيرة، الأفضل في بداية المباراة وحسم الربع الاول في صالحه بفارق أربع نقاط (31 27)، لكن سلتيكس ضرب بقوة في الثاني وكسبه بفارق 15 نقطة (34 19) منهيا الشوط الاول في صالحه بفارق 11 نقطة (61 50).

وكسب الضيوف الربع الثالث (24 22) مقلصين الفارق الى تسع نقاط (74 83)، لكن سرعان ما استعاد أصحاب الأرض السيطرة في الربع الاخير بفضل براون، صاحب خمس متابعات وست تمريرات حاسمة، وأنهوه في صالحهم 31 23.

وبرز جايسون تايتوم في صفوف سلتيكس الذي حقق فوزه الـ20 في 25 مباراة حتى الآن هذا الموسم، برصيد 23 نقطة مع ثماني متابعات، وحقق وأضاف اللاتفي كريستابس بورزينغيس "دابل دابل" مع 15 نقطة و10 متابعات.

في المقابل، كان نجم ماجيك باولو بانكيرو أفضل مسجل في المباراة برصيد 36 نقطة مع 10 متابعات، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب فريقه الخسارة الثانية تواليا امام سلتيكس في مدى ثلاثة أيام.

وكان سلتيكس فاز على ماجيك 128 111 الجمعة.

ولم يجد بانكيرو المساندة اللازمة من زملائه الذين كان جايلن ساغز الوحيد بينهم حقق رقماً مزدوجاً في التسجيل برصيد 13 نقطة.

ليلارد نجم المباراة

وعلى ملعب "فيزرف فوروم" في ميلووكي، فرض الوافد الجديد من بورتلاند ترايل بلايزرز داميان ليلارد نفسه نجما للمباراة امام هيوستن روكتس، بتسجيله 39 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة وقاد فريقه باكس الى الفوز الرابع تواليا والتاسع عشر في 26 مباراة هذا الموسم.

وحسم باكس نتيجة المباراة في شوطها الاول بعدما كسب الربعين الاول والثاني 33 28 و38 32، حيث اكتفى الضيوف بحسم الثالث بفارق سلة واحدة (31 29) وانتهى الربع الاخير بالتعادل 28 28.

وساهم العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو في فوز باكس بتسجيله 26 نقطة مع 17 متابعة فتخطي كريم عبد الجبار كأفضل لاعب في تاريخ باكس في المتابعات، وأضاف كريس ميدلتون 20 نقطة وبروك لوبيز 18 نقطة.

ورفع أنتيتوكونمبو رصيده الى 7165 متابعة مع باكس ماحياً رقم عبد الجبار (7161)، علما أن العملاق اليوناني هو أفضل هداف وممرر في تاريخ باكس.

صحوة ووريرز

وعلى ملعب "مودا سنتر" في بورتلاند، واصل غولدن ستايت ووريرز صحوته بفوز ثان توالياً عندما تغلب على مضيفه ترايل بلايزرز 118 114 بفضل 28 نقطة لكلاي تومسون، و25 نقطة للبديل الكندي أندرو ويغينز.

واكتفى نجم ووريرز ستيفن كوري بسبع نقاط فقط مع ثمان تمريرات حاسمة بينها واحدة رائعة لموزيس مودي خلف ظهره.

وفشل كوري في تسجيل أي ثلاثية في ثماني محاولات، فتوقفت سلسلته من ثلاثية على الأقل في المباراة عند 268 مباراة متتالية.

وعاد سان انتونيو سبيرز الى سكة الهزائم بسقوطه امام ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 146 110.