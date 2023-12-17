لوس انجليس : مُني دنفر ناغتس حامل اللقب بهزيمة قاتلة أمام ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 117 118 بسلة في الثانية الأخيرة من اللقاء، فيما ألحق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بمضيفه تشارلوت هورنتس أكبر هزيمة في تاريخه بالفوز عليه 135 82 السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

على ملعب "بول أرينا"، بدا ناغتس في طريقه الى فوزه الرابع توالياً والثامن عشر في 28 مباراة حين تقدم على ضيفه ثاندر 117 116 والكرة في حوزته قبل ثماني ثوانٍ على النهاية، لكن نجمه الصربي نيكولا يوكيتش فشل في محاولة من خارج القوس كانت كفيلة بتوجيه الضربة القاضية للضيوف.

وبعدما التقط المتابعة الدفاعية، سجل الكندي شاي غيلجيوس ألكسندر سلة الفوز لثاندر في آخر ثانية من اللقاء الذي جاء مخالفاً تماماً للمواجهة الأخيرة بين الفريقين حين فاز حامل اللقب خارج الديار بفارق 33 نقطة في 29 تشرين الأول/أكتوبر.

وأنهى غيلجيوس ألكسندر اللقاء بـ25 نقطة مع 6 متابعات و8 تمريرات حاسمة، وأضاف جايلن وليامس 24 نقطة وشيت هولمغرن 17 مع 11 متابعة و9 اعتراضات دفاعية (بلوك)، فيما كان يوكيتش (24 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة) ومايكل بورتر جونيور (20 نقطة) الأفضل في صفوف ناغتس من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب البطل هزيمته الثانية فقط هذا الموسم على أرضه من أصل 12 مباراة.

وفي تشارلوت، تألق الكاميروني جويل إمبيد بتسجيله 42 نقطة مع 15 متابعة، ليلعب الدور الأساسي في فوز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على مضيفه هورنتس 135 82، ملحقاً بالأخير أكبر هزيمة في تاريخه.

وحسم سيكسرز انتصاره الثامن عشر فعلياً في الشوط الأول بعدما أنهاه متقدماً بفارق 29 نقطة، ثم واصل أفضليته المطلقة بقيادة إمبيد وتايريس ماكسي (21 نقطة) حتى وصل الفارق الى 53 نقطة في نهاية اللقاء، لتكون الهزيمة الأكبر لصاحب الأرض بفارق ثلاث نقاط عن الهزيمة التي تلقاها على يد ميلووكي باكس 87 137 في 10 كانون الثاني/يناير 2000.

وتأثر هورنتس بخوضه اللقاء من دون لاميلو بول وغوردون هايوورد ومارك وليامس وبي دجاي واشنطن وكودي مارتن، ثم خسر هدافه تيري روزيير في الربع الثالث بعد تعرضه لإصابة في الأنف.

وفي ظل الفارق الكبير، خرج إمبيد من الملعب في آخر 19.8 ثانية من الربع الثالث وبقي على مقاعد البدلاء حتى نهاية اللقاء.