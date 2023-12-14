واشنطن: توفيَ أسطورة أنديانا بايسرز جورج ماغينيس الذي قاده لإحراز لقب دوري رابطة كرة السلة الأميركية "ايه بي ايه" مرتين عن عمر يناهز الـ 73 عاماً، حسب ما أفاد النادي الخميس.

وكان ماغينيس المولود في 12 آب/أغسطس 1950 في إنديانابوليس قد توفيَ متأثراً بمضاعفات سكتة قلبية أصيب بها الأسبوع الماضي في منزله.

وأشاد بايسرز بخصال أسطورته في بيان "من أيام دراسته الثانوية في جميع الولايات حتى الجامعية، وبالطبع إلى بطولة +ايه بي ايه+ الأسطورية التي خاضها مع فريق بايسرز، شكّل جورج ماغينيس الكثير من أروع ذكريات كرة السلة لأجيال عدة".

وتابع "لقد كان التعريف الدقيق لأسطورة كرة السلة في ولاية إنديانا، والبطل والرياضي في قاعة المشاهير".

وقاد ماغينيس فريقه إنديانابوليس واشنطن في عام 1969 إلى سلسلة من 31 فوزاً من دون خسارة للفوز ببطولة المدارس الثانوية.

وتابع ماغينيس تألقه مع جامعة إنديانا في موسم 1970–1971، حيث بات أول طالب على الإطلاق في السنة الثانية يتصدر جميع المناطق في فئتي التسجيل والمتابعات، بمتوسط نقاط بلغ 29.9.

وبعدما قاد بايسرز للفوز ببطولة "ايه بي ايه" عامي 1972 و1973، انضم ماغينيس في تموز/يوليو 1975 إلى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في دوري المحترفين بعقد لمدة ست سنوات، واختير لخوض مباراة كل النجوم "أول ستار" مرتين مع سيكسرز، وتكرر الأمر ذاته مع دنفر ناغتس في عام 1979 بعد اندماج الدوري الاميركي للمحترفين "ان بي ايه" و"ايه بي ايه".

اعتزل في عام 1982 بعد موسمين أخيرين مع بايسرز، ليقرّر النادي سحب قميصه الرقم 30 من التداول، قبل أن يُدرج في قاعة مشاهير كرة السلة في عام 2017.

سجل ماغينيس 51 نقطة، وأضاف إليها 17 تمريرة حاسمة و10 متابعات ضد سان أنطونيو سبيرز في نصف نهائي بطولة "ايه بي ايه" عام 1975، وهي تريبل دابل الوحيدة المكوّنة من 50 نقطة في تاريخ "ان بي ايه" أو "ايه بي ايه"، قبل أن يتمكن راسل وستبروك من تحقيق الإنجاز نفسه في عام 2017 لصالح أوكلاهوما سيتي.