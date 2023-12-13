لوس انجليس: واصل النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش عروضه النارية وقاد فريقه دالاس مافريكس للفوز على لوس انجليس ليكرز 127-125 في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الثلاثاء، فيما واجه كل من درايموند غرين والصربي نيكولا يوكيتش الطرد.

وتمكن دونتشيتش من تسجيل اكثر من 30 نقطة للمباراة الثامنة تواليًا حيث انهى اللقاء بـ 33 نقطة، 17 تمريرة حاسمة وست متابعات في مواجهة مثيرة امام ليكرز الذي خاض مباراته الاولى منذ تتويجه بالمسابقة الحديثة كأس "إن-سيزون" السبت.

وقال دونتشيتش الذي بقي على ارض الملعب 43 دقيقة "لن أخرج من مباراة كهذه، بأي حال من الأحوال".

وأضاف "عندما تلعب ضد الأفضل فإنك ترغب في البقاء في الملعب. كان الفوز رائعًا للفريق. لقد تألق العديد من اللاعبين، وارتقوا بالفعل، ولعب الجميع بقوة".

وعن ترشيحه لنيل جائزة أفضل لاعب هذا الموسم، أجاب النجم السلوفيني ""بالطبع، من لا يريد أن يكون أفضل لاعب في الدوري؟"

وتابع "لكن من الواضح أن البطولة هي أول ما يخطر في بالي بالتأكيد".

وتبادل الفريقان التقدّم ثماني مرات، في حين عوّض ليكرز تأخره بفارق 15 نقطة من خلال اداء قويّ في الربع الثالث قبل ان يتقدم بأربع نقاط في بداية الرابع.

لكنّ لاعب مافريكس الاسترالي دانتي إكزوم تألق في الربع الأخير مسجلا 17 نقطة، من بينها خمس ثلاثيات ليقود مافريكس الى الفوز.

وانهى إكزوم اللقاء بـ 26 نقطة فيما أضاف تيم هارداوي جونيور 32 نقطة من مقاعد البدلاء.

في المقابل، برز أنتوني ديفيس من جانب ليكرز مسجلا 37 نقطة بعدما نجح بـ 15 تسديدة من اصل 21 محاولة، وأضاف جيمس 33 نقطة.

وبقي دونتشيتش في المباراة على الرغم من تعرّضه لاصابة في الكاحل في مواجهة بدنية بإمتياز بين الفريقين اللذين ينتميان الى المنطقة الغربية.

ورفع مافريكس رصيده الى 15 انتصارا و8 هزائم، فيما تجمّد رصيد ليكرز عند 14 انتصاراً و10 هزائم في المركز السادس بالمنطقة الغربية.

وفي مباراة أخرى، يواجه غرين خطر التعرّض لعقوبة جديدة بعدما طرد للمرة الثالثة هذا الموسم خلال خسارة فريقه غولدن ستايت ووريرز امام فينيكس صنز 116-119.

غرين الذي سبق أن أوقف لخمس مباريات الشهر الماضي لإمساكه لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير حول عنقه، أقصي مجددا من المباراة امام صنز اثر ضربة وجهها بيده على رأس اللاعب البوسني يوسف نوركيتش.

وسجّل ديفن بوكر 32 نقطة لمصلحة صنز في حين تلقى ووريرز خسارته السادسة تواليا خارج ارضه.

كذلك، شهدت مباراة دنفر ناغتس حامل اللقب ومضيفه شيكاغو بولز طرد يوكيتش بشكل مثير للجدل، بعد اعتراضه على الحكم خلال الربع الثاني من المباراة التي انتهت بفوز بولز 114-106.

وطرد يوكيتش بعد ان اعترض على الحكم لعدم احتساب خطأ له.

سلتيكس يغلب كليفلاند كافالييرز

وفي بوسطن، تغلب سلتيكس على كليفلاند كافالييرز 120-113 ليحافظ على سجله بلا خسارة على ارضه.

وسجّل كل من جايسون تايتوم وجايلن براون 25 نقطة، فيما أضاف لاعب الارتكاز اللاتفي كريستابس بورزينغيس 17 نقطة في ليلة تجاوز فيها اللاعبون الاساسية الخمسة عتبة العشر نقاط.

الا انّ متصدر المنطقة الشرقية عانى الامرين قبل حسم النتيجة اثر تخلفه بفارق 15 نقطة في الربع الاول عقب سلسلة من الكرات الضائعة والهجوم الضعيف.

تقدم كافالييرز بفارق 10 نقاط بعد الربع الاول الا انّ سلتيكس ردّ بقوة بتسجيله 38 نقطة في الربع الثاني ليقلص الفارق الى نقطة واحدة مع استراحة الشوطين.

وفي مباراة شهدت تبادل التقدم تسع مرات، تمكن سلتيكس من حسم النتيجة في نهاية المطاف بعد ان انتزع تفوقاً واضحاً في منتصف الربع الأخير.

وكان دونوفان ميتشل افضل مسجل لكافالييرز بـ 29 نقطة وأضاف داريوس غارلاند 26.

وقال تايتوم بعد المباراة "لقد بدأنا بشكل بطيء ولكننا استجمعنا قوانا وبدأت تسديداتنا بالدخول".