لوس انجليس: تعملق النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش وقاد فريقه دالاس مافريكس الغارق بالاصابات للفوز على مضيفه ممفيس غريزليز 120-113، ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الاثنين.

وقدّم دونتشيتش مباراة شاملة مع 35 نقطة، ثماني متابعات وست تمريرات حاسمة، ليعوّض غياب العديد من زملائه البارزين امثال كايري إرفينغ، غرانت وليامس وتيم هارداواي جونيور وآخرين.

وانتزع مافريكس التقدم بعد ثماني دقائق من انطلاق الربع الاول وبقي متحكّماً بمسار المباراة لينتزع الفوز.

أسهم أيضاً من جانب الفريق الفائز لاعب الارتكاز المبتدئ ديريك لايفيلي (19 عاماً) بـ16 نقطة مع 16 متابعة وأضاف جايدن هاردي 19 نقطة من دكة البدلاء.

وحيا مدرب مافريكس جايسون كيد الحسّ القيادي لدونتشيتش الذي انتشل الفريق من مستنقع الاصابات وسجل ثلاثين نقطة أو أكثر في آخر سبع مباريات "اعتقد انكم رأيتم ما يكفي منه، انّه يؤمن بأنه متى نزل الى ارض الملعب، فهو يملك الفرصة للفوز".

وتابع "قدراته القيادية بجمع المجموعة دائماً، والتأكد من أنّ الجميع على الموجة عينها، لقد قام بذلك طوال العام".

تعويض النكسة الاخيرة

وقاد زايون وليامسون فريقه نيو أورليانز بيليكانز لتحقيق الفوز على مينيسوتا تمبروولفز الذي افتقد نجمه أنتوني إدواردز 121-107.

وعوّض وليامسون وزملاؤه النكسة الاخيرة التي تعرضوا لها بالخسارة أمام لوس انجليس ليكرز، بفارق 44 نقطة في المسابقة الحديثة كأس "إن-سيزون" الاسبوع الماضي.

وأضاف سي جاي ماكولوم 23 نقطة وبراندون إنغرام 20، ليحقق بيليكانز فوزاً مستحقاً على حساب متصدر ترتيب المنطقة الغربية.

ووضعت هذه الخسارة حداً لسلسلة من ستة انتصارات متتالية لتمبروولفز الذي بقي في صدارة المنطقة الغربي بـ 17 انتصارا و5 هزائم.

في المقابل، رفع بيليكانز رصيده الى 13 فوزا و11 خسارة في المركز العاشر بالمنطقة عينها.

قال وليامسون "وثقنا ببعضنا البعض ونفّذنا المهمة. مررنا في أوقات صعبة لكن تحلينا بالمرونة".

وتواصل مسلسل معاناة سبيرز بعدما تعرّض للخسارة الـ 17 توالياً، وهو رقم قياسي في تاريخ النادي، وذلك على يد هيوستن روكتس بنتيجة 82-93.

وبقي سبيرز متذيلاً لترتيب المنطقة الغربية بثلاثة انتصارات فقط مقابل 19 هزيمة.

وكان الفرنسي فيكتور ويمبانياما افضل مسجّل لفريقه بـ 15 نقطة، الا انّ سبيرز عانى في الهجوم حيث اكتفى بتسجيل خمس ثلاثيات من 41 محاولة.

قال مدرب سبيرز المخضرم غريغ بوبوفيتش "لقد قدّموا مباراة رائعة. لكن عليك أن تسدّد في أن بي ايه. لا يمكنك أن تسجل 5 ثلاثيات من 41 محاولة.. تصبح الامور في غاية الصعوبة".

مباراة كبيرة

وفي اتلانتا، قاد الكندي جمال موراي فريقه دنفر ناغتس بتسجيله 29 نقطة وأضاف العملاق الصربي نيكولا يوكيتش 25 ليحقق حامل اللقب الفوز على هوكس 129-122.

وقدّم الصربي الآخر بويان بوغدانوفيتش مباراة كبيرة بتسجيله 40 نقطة بعد دخوله من دكة البدلاء، ومن بينها 10 ثلاثيات من اصل 17 محاولة، لكنّ ذلك لم يكن كافيا لقيادة هوكس الى الفوز.

كما فاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز بفضل 34 نقطة لنجمه الكاميروني جويل إمبيد على واشنطن ويزاردز 146-101.

وفي ميلووكي، تفوّق باكس على شيكاغو بولز بعد وقت إضافي 133-129، وكان اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو افضل مسجّل بـ 32 نقطة مع 12 متابعة وست تمريرات حاسمة.

وحقق لوس أنجليس كليبرز فوزه الرابع توالياً على حساب ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 132-127 في مباراة سجل فيها المخضرم كواهي لينارد 34 نقطة للفائز.