لوس انجليس: أنهى الواعد الفرنسي فيكتور ويمبانياما سلسلة أسوأ هزائم متتالية في تاريخ فريقه سان أنتونيو، بعدما قاده إلى الفوز الأوّل بعد 18 خسارة أمام ضيفه لوس أنجليس ليكرز 129 115، الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وكانت هذه المواجهة الأولى بين الظاهرتين ويمبانياما (19 عاماً) وليبرون جيمس، اللذين يفصل بينهما 20 عاماً.

ديفن فاسل

ويدين سان أنتونيو، متذيل المنطقة الغربية، بفوزه الرابع هذا الموسم إلى ديفن فاسل (36 نقطة)، كلدون جونسون (17)، زاك كولينز (16) وويمبانياما (13 و15 متابعة).

ولم تكن النقاط الـ23 والتمريرات الحاسمة الـ14 التي سجّلها جيمس الذي يبلغ 39 عاماً هذا الشهر، كافيةً لتحقيق الفوز، ليخسر ليكرز للمرة الـ11 هذا الموسم.

وتفوّق سان أنتونيو في الربع الأوّل بفارق 20 نقطة، لكن ليكرز عاد في الثاني (40 27)، قبل أن يُعيد المضيف تفوّقه في الربعين الأخيرين.

وهذا أوّل انتصار لسبيرز منذ الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر على فينيكس صنز 132 121.

وقال ويمبانياما الذي أعطى الفضل في الفوز إلى زميله فاسل "هذا ما أُدمن عليه، الفوز، هذا ما أحبّه".