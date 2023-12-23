روما: أنقذ الصربي البديل دوشان فلاهوفيتش فريقه يوفنتوس من السقوط بفخ التعادل للمرة الثانية توالياً، عندما سجّل له هدف الفوز في آخر عشر دقائق أمام مضيفه فروزينوني 2 1، السبت في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقلّص يوفنتوس الذي تعادل مع جنوى 1 1 في المرحلة الماضية، الفارق إلى نقطة (41 40) مع المتصدر إنتر الذي يستقبل ليتشي في وقت لاحق.

وجاءت المباراة صعبة على "السيدة العجوز" أمام فروزينوني الذي أسقط نابولي حامل اللقب برباعية نظيفة في دور الـ16 من مسابقة الكأس، وقد يلاقي يوفنتوس مرّة ثانية في ربع النهائي بحال فوز الأخير على ساليرنيتانا.

وافتقد يوفنتوس لجهود مويز كين وماتيا دي شيليو، فيما شارك لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو، رغم شكوك حيال إصابته. كما خسر في هذه المباراة جهود البرازيلي أليكس ساندرو ومانويل لوكاتيلي للإصابة أيضاً.

وافتتح يوفنتوس التسجيل مبكراً عبر الجناح التركي اليافع كنان يلديز (18 عاماً)، بعد فاصل مهاري داخل المنطقة متلاعباً بثلاثة مدافعين، فهزّ الشباك في أول مشاركة أساسياً في الدوري (12).

وأصبح يلديز (18 عاماً و233 يوماً) أصغر لاعب أجنبي يسجل ليوفنتوس في الدوري.

عادل فروزينوني مطلع الشوط الثاني عبر البديل الأوروغوياني خايمي باييس، بتسديدة أرضية من داخل المنطقة، مستغلاً خروج الحارس البولندي فويتشيخ شتشيزني (51).

بعدها بدقائق، دفع المدرب ماسيميليانو أليغري بفلاهوفيتش بدلاً من مسجّل الهدف يلديز (55)، فكان له ما أراد في نهاية اللقاء.

لعب المهاجم الفارع الطول الذي أنفق يوفنتوس أكثر من سبعين مليون يورو لضمه، رأسية جميلة من زاوية صعبة سكنت المقص الأيمن للحارس ستيفانو توراتي، بعد عرضية من الأميركي وستون ماكيني على الجهة اليمنى (81).