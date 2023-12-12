ميلانو: أوقف البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم روما، مباراةً واحدةً بعد طرده أمام فيورنتينا عقب عرقلته العاجي كريستيان كوامي، في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بحسب ما أعلن الاتحاد المحليّ الثلاثاء.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة لصاحب هدف روما (30 عاماً) في الدقيقة 87 خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1 1 الأحد، ليُكمل زملاؤه الدقائق المتبقيّة بتسعة لاعبين، بعدما كان قد طُرِد البولندي نيكولا زاليفسكي في منتصف الشوط الثاني.

ولم يُصب كوامي بجروح خطيرة، لكن كان من المحتمل أن يتم إيقاف لوكاكو ثلاث مباريات بسبب السلوك العنيف.

وسيغيب مهاجم إنتر ميلان وتشلسي الإنكليزي السابق عن مواجهة بولونيا الأحد، المتعادل مع روما بعدد النقاط (25 نقطة) في المركز الرابع، والفائز بمبارياته الأربع الأخيرة على أرضه.

وتقلّصت خيارات المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الهجوميّة بعد إيقاف لوكاكو، في ظل غياب الأرجنتيني باولو ديبالا بسبب إصابةٍ عضليّة تعرّض لها في المباراة الماضية، أجبرته على الخروج في الدقيقة 25، بعد عشرين دقيقة على صناعته هدف لوكاكو.

ويُعاني بديل ديبالا، الإيراني سردار آزمون من إصابةٍ في الفخذ، وسيغيب عن المباراة المقبلة، كما مواجهة شيريف تيراسبول في المرحلة الأخيرة من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الخميس.

وأفلت الغاني ابراهيم سليمانا لاعب كالياري من الإيقاف على الرغم من ضربه النروجي كريستيان تورشتفيدت لاعب ساسوولو على أسنانه، خلال فوز فريقه 2 1 الإثنين.

وخرج كالياري من منطقة الهبوط بعد أن سجّل هدفين في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليُحقّق فوزه الثالث.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن تورشتفيدت الذي أنهى المباراة التقط أسناناً من الملعب وأظهرها لمدرب ساسولو أليسيو ديونيزي.