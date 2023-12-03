منزا (إيطاليا): واصل ميلان سعيه لوقف نزيف النقاط وحقّق فوزا صريحا على حساب فروزينوني 3 1 ضمن منافسات المرحلة 14 من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وهيمن روسونيري على المباراة وسجّل اهداف المباراة الثلاثة الاولى عبر الصربي لوكا يوفيتش (43) والاميركي كريستيان بوليسيك (50) والانكليزي فيكايو توموري (74)، قبل ان يقلّص ماركو بريشيانيني النتيجة لفروزينوني (82).

وعزّز ميلان موقعه في المركز الثالث برصيد 29 نقطة بفارق خمس نقاط عن نابولي حامل اللقب الرابع والذي يواجه انتر الاحد في مباراة قمة. كما يبتعد ميلان بفارق اربع نقاط عن يوفنتوس متصدر الترتيب مؤقتًا و3 نقاط عن جاره انتر الثاني.

ولم تكن الفترة الاخيرة مرضية لجماهير ميلان ومدربه ستيفان بيولي بعد ان اهدر الفريق نقاطا عدّة بعد خسارته امام يوفنتوس 0 1 ثمّ تعادله امام نابولي 2 2 وليتشي 1 1، وخسارته امام أودينينزي 0 1.

وهذا الفوز هو الثاني تواليًا لميلان في الدوري، علما انه سقط في دوري أبطال اوروبا في منتصف الاسبوع امام بوروسيا دورتموند الالماني 1 3، ليصعّب مهمته في التأهل الى الادوار الاقصائية.

من جهته، يحتل فروزينوني المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.

لاتسيو

من جهة أخرى، استعاد لاتسيو نغمة الفوز في الدوري وتغلب على ضيفه كالياري 1 0.

وكان لاتسيو تعرّض لخسارة مرّة امام ساليرنيتانا في الجولة السابقة 1 2، لكنه عوض عنها بفوزه على سلتيك الاسكتلندي 2 0 في دوري أبطال أوروبا ليضمن تأهله الى الادوار الاقصائية من المسابقة القارية المرموقة.

وسجّل الاسباني بيدرو هدف المباراة الوحيد مانحا النقاط الثلاث لفريق العاصمة (8).

ويحتل لاتسيو المركز التاسع برصيد 20 نقطة فيما يرزح كالياري في منطقة الهبوط بالمركز الثامن عشر بعشر نقاط فقط.

وفي مباراة اخرى، تعادل جنوى مع ضيفه امبولي 1 1.

منح الاوكراني روسلان مالينوفسكي التقدم لجنوى (37) قبل ان يعادل ماتيو كانسيلييري النتيجة في الشوط الثاني (67).

ويحتل جنوى المركز الخامس عشر بـ 15 نقطة اما امبولي فيتخلف عنه بمركزين بـ 11 نقطة.