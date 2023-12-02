منزا (إيطاليا): أنهى يوفنتوس سجل مونتسا الخالي من الهزائم على أرضه في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بفوزه عليه 2-1 الجمعة، ليقفز مؤقتاً إلى الصدارة على حساب إنتر في افتتاح منافسات المرحلة الرابعة عشرة.

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 33 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن إنتر الذي يحلّ الأحد ضيفاً على نابولي حامل اللقب.

وبعدما أهدر الصربي دوشان فلاهوفيتش ركلة جزاء في الدقيقة 11، افتتح الفرنسي أدريان رابيو التسجيل لـ"السيدة العجوز" بعدما تابع برأسه ركلة ركنية في المرمى (12).

وظنّ مونتسا أنه نجا من الخسارة عندما أدرك التعادل في الدقيقة 90+1 عبر الأرجنتيني فالنتين كاربوني، لكن فيديريكو غاتي منح يوفنتوس انتصاراً قاتلاً في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل عن الضائع.

وبالتالي، بقي مونتسا في المركز العاشر في ترتيب "سيري أ" مع 18 نقطة.