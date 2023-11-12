روما: أهدر ميلان تقدماً بهدفين نظيفين وسقط في فخ التعادل أمام مضيفه ليتشي بنتيجة 2 2 السبت، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي في كرة القدم.

وانتزع ميلان التقدم بهدفين في الشوط الأول عن طريق الفرنسي أوليفييه جيرو (28) والهولندي تيجاني رايندرز (35)، قبل أن يدرك ليتشي التعادل في غضون أربع دقائق عبر نيكولا سانسوني (66) والزامبي لاميك باندا (70).

وشهدت المباراة طرد جيرو في الدقائق الأخيرة (90+3) بعد نيله بطاقتين صفراويين بسبب اعتراضه على التحكيم.

لحظات عصيبة

كما مرّت لحظات عصيبة على ميلان عندما ظنّ أصحاب الارض انهم انتزعوا الفوز بهدف عن طريق البديل روبرتو بيكولي (90+4)، إلا أنّ الحكم ألغى الهدف بعد العودة الى تقنية حكم الفيديو المساعد "في إيه آر" بسبب خطأ اثناء الهجمة ارتكبه بيكولي على لاعب ميلان الألماني ماليك تياو.

ويهدّد التعادل، ميلان، بالابتعاد أكثر فأكثر عن جاره إنتر متصدر الترتيب (28 نقطة) والذي يملك فرصة توسيع الفارق إلى 8 نقاط عن روسونيري في حال فوزه على فروزينوني الأحد، علماً أنّ ميلان يحتل المركز الثالث وهو مهدّد بخسارته لمصلحة نابولي الذي يتخلف عنه بنقطتين.

من جهته، يحتل ليتشي المركز 14 برصيد 14 نقطة.

خروج رافايل لياو

وتعرّض ميلان الى ضربة كبيرة أخرى عندما خسر جهود نجمه البرتغالي رافايل لياو الذي خرج من المباراة في الدقيقة العاشرة بسبب إصابة في الفخذ.

وفشل ميلان للمباراة الرابعة تواليًا في تحقيق الفوز في "سيري أ" ليواصل نزيف النقاط والابتعاد عن الصدارة، علماً أنّه خسر في المرحلة السابقة أمام اودينيزي 0 1 في سان سيرو.

وكسب "روسونيري" بالتالي نقطتين فقط من أصل 12 ممكنة في مبارياته الأربع الاخيرة، ما كلّفه الصدارة التي كانت يتقاسمها مع جاره إنتر قبل مراحل قليلة والتراجع الى المركز الثالث.