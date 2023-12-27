لندن: أعرب الهولندي إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي عن أمله في ان تساهم عودة لاعبيه المخضرمين الى استقرار في مستوى الفريق والبناء على الفوز الدراماتيكي الذي حققه فريقه على استون فيلا 3 2 الثلاثاء بعد تخلفه بهدفين نظيفين في الشوط الاول.

كان مانشستر يونايتد في طريقه لإكمال صيامه عن الانتصارات للمباراة الخامسة تواليا في مختلف المسابقات بعد ان استغل استون فيلا اخطاء دفاعية في الشوط الاول ليتقدم بهدفين نظيفين في مدى 6 دقائق سجلهما قائده الاسكتلندي جون ماكجين والبلجيكي لياندر دندونكر.

بيد ان مانشستر قلب الطاولة على ضيفه في الشوط الثاني ونجح في تسجيل ثلاثة اهداف بينها باكورة اهداف مهاجمه الدنماركي راسموس هويلوند في الدوري والذي ساهم في منح فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وارتقى يونايتد الى المركز السادس في الدوري الانكليزي الممتاز وذلك بعد يومين من استحواذ شركة اينيوس ومالكها الملياردير البريطاني جيمي راتكليف على حصة اقلية في النادي الشمالي العريق.

والفوز كان الثاني فقط لمانشستر يونايتد خلال شهر كانون الاول/ديسمبر في ظل الاصابات الكثيرة التي لحقت بالفريق الذي يغيب عنه المدافعون الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس والهولندي تيريل مالاسيا والسويدي فيكتور ليندلوف وهاري ماكغواير ولاعبا الوسط البرازيلي كاسيميرو ومايسون ماونت وجميعهم سيعودون الى الملاعب الشهر المقبل.

اجراء تعديلات

وقال تن هاغ معللا تراجع نتائج فريقه في الاسابيع الاخيرة "مرات عدة اضطررنا الى اجراء تعديلات كبيرة في التشكيلة وبالتالي الامور الروتينية مفقودة. ندرك جيدا بأنه يتعين علينا تقديم كرة قدم صلبة واستقرار في المستوى لكني واثق من انه مع عودة اللاعبين المخضرمين من الاصابة في مراكز هامة سنشهد ثباتا اكبر في المستوى".

وخاض المهاجم ماركوس راشفورد اول مباراة له اساسيا منذ الثاني من كانون الاول/ديسمبر الحالي بعد تراجع مستواه ثم مرضه.

واشاد تن هاغ براشفورد بقوله بعد المباراة ضد استون فيلا "اعتقد انه لعب بشكل جيد. لقد كان مريضا وفي بعض الاحيان فضلنا باللعب بغارناتشو على اليسار".

وتابع "ضد استون فيلا، قمنا باشراك غارناتشو على اليمين وربما تكون هذه الحال في ظل المنافسة القائمة/ كما ان راشفورد يستطيع اللعب على اليمين ايضا".