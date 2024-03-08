ابوجا (نيجيريا) : فتح الاتحاد النيجيري لكرة القدم الجمعة باب طلبات الترشح لمنصب مدرب المنتخب الوطني بدلا من البرتغالي جوزيه بيسيرو قبل الاستحقاق الهام في تصفيات مونديال 2026.

واستقال بيسيرو من منصبه بعدما قاد نيجيريا إلى نهائي كأس أمم إفريقيا الشهر الماضي حيث خسروا أمام الدولة المضيفة ساحل العاج 1 - 2.

وحقق البرتغالي البالغ 63 عاما الهدف الذي حدد له الاتحاد المحلي بالوصول إلى الدور نصف النهائي للبطولة القارية، إلاّ انه فضّل الرحيل بعدما فشل في التوصل إلى اتفاق في المفاوضات التي قيل إنها كانت تدور بشكل أساسي حول الراتب.

واعلن الاتحاد النيجيري ان الموعد الاخير لتسلم الطلبات هو في 12 آذار (مارس) الحالي.

أمونيكي المرشح الأبرز

وارتبط اسم مدرب تنزانيا السابق إيمانويل أمونيكي (53 عاما) الذي سجل هدف فوز نيجيريا بذهبية أولمبياد 1996 في الوقت القاتل أمام الأرجنتين (3 - 2)، بهذا المنصب بعد أن سبق له التعاون مع سامسون سياسيا وأوغستين إيغوافون خلال فترة اشرافهما على المنتخب، وسبق لأمونيكي أن لعب في صفوف الزمالك المصري، برشلونة الاسباني، وغيرهما من الأندية.

وسيلقى على عاتق المدرب الجديد مهمة قيادة المنتخب النيجيري في استحقاقاته الدولية وتحديدا في مباراتين حاسمتين في تصفيات كأس العالم 2026 في حزيران(يونيو) المقبل على أرضه أمام جنوب إفريقيا وخارج ملعبه أمام بنين.

وتحتل نيجيريا المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد نقطتين من مباراتين، متأخرة بفارق نقطتين عن رواندا المتصدرة ونقطة عن جنوب إفريقيا الثالثة.