مدريد: نجح فريق برشلونةفي تحقيق الفوز بثلاثية دون مقابل على حساب أتلتيكو مدريد في إطار مواجهات المرحلة الجولة الـ29 من منافسات الدوري الإسباني، وذلك خلال المواجهة التي أقيمت بمعقل الفريق المدريدي في واندا ميتروبوليتانو.

وبعد تألقه وفوزه بثلاثية الويم رفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة، ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 55 نقطة في المركز الخامس.

الرجال قبل المال

من المعروف أن مشكلة برشلونة الأساسية هي ضعف الموادر المالية منذ سنوات، مع ارتفاع فاتورة الرواتب، وربما يكون سوء الإدارة هو السبب الأساسي في ذلك، حيث لم تتمكن الإدارات المتعاقبة في برشلونة من استغلال اسم ومكانة البارسا لتوفير الدخل المالي المناسب، وعلى الرغم من ذلك يظل برشلونة عصياً على السقوط بفضل المواهب الصغيرة التي يشتهر بتأسيسها وتكوينها في لاماسيا بطريقة جيدة، وفي بعض الأحيان يلتقط هذه المواهب من خارج النادي في مرحلة عمرية صغيرة.

في برشلونة، قد تكون هناك مشاكل مالية، ولكن حينما يغيب المال يظهر معدن المواهب الشابة، وفي المرحلة الحالية يواصل لامين يامال رحلة التوهج، ومعه بيدري، وغافي، وفيرمن، وكوبارسي، وجميعهم ينتظرهم مستقبل كبير، وعلى الرغم من أن المال يظل العنصر الأساسي في عصر الاحتراف ، ولكن في برشلونة يمكن القول إن المواهب هي رأس مال النادي.

اكتساح وتألق

بدأت المباراة بين الأتليتي والبارسا بشكل هجومي قوي من جانب فريق برشلونة الذي هدد مرمى أتلتيكو أكثر من مرة منذ البداية، حتى سجل هدفه الأول في الدقيقة 38 عن طريق جواو فيليكس، وحاول أصحاب الأرض التعادل ولكن لم يتمكنوا لينتهي الشوط الأول بتقدم البارسا بهدف نظيف، وهو تقدم مستحق قياساً بتفاصيل الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني واصل برشلونة خطورته وسجل هدفه الثاني في وقت مبكر، وتحديداً في الدقيقة 47 عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، ثم أضاف هدفاً في الدقيقة 65 عن طريق فيرمين لوبيز.

وحاول لاعبو أتلتيكو مدريد تسجيل هدف حفظ ماء الوجه، ولكن لم يتمكنوا من ذلك، بل كان البارسا الأقرب لتسجيل الهدف الرابع، وتلقى مولينا مولينا لاعب الأتليتي طرداً في الدقيقة 92، وانتهت القمة المدريدية الكتالونية بفوز البارسا بثلاثية بيضاء تعيد له بعض الأمل في المنافسة على اللقب، على الرغم من ابتعاد الريال في الصدارة، وسيطرته على القمة.