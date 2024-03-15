لاس روثاس دي مدريد (إسبانيا): استدعى لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم الجمعة، قلب دفاع برشلونة الشاب باو كوبارسي (17 عاماً) الذي لم يلعب سوى 12 مباراة مع فريقه، إلى القائمة التي ستواجه كولومبيا والبرازيل في مباراتين وديتين في آذار (مارس) الحالي.

وخاض كوبارسي الذي نال فرصة الدفاع عن الفريق الأوّل لبرشلونة بقيادة المدرب تشافي هرنانديس لأوّل مرة في 18 كانون الثاني (يناير) تسع مباريات في الدوري ومباراتين في كأس اسبانيا، ولعب أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا في المباراة الأخيرة أمام نابولي ضمن إياب ثمن النهائي الثلاثاء الماضي.

ونال كوبارسي الاستدعاء الأوّل إلى "لاروخا" بعد المستويات الكبيرة التي قدّمها مع الفريق الكاتالوني الذي تأهّل إلى ربع نهائي دوري الأبطال حيث سيلعب مع باريس سان جرمان الفرنسي، كما لعب دوراً في النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في الدوري، إذ لم يخسر برشلونة بمشاركته سوى مرة واحدة في تسع مباريات.

وفي حال مشاركته في المباراتين الدوليتين المقبلتين، سيصبح أصغر قلب دفاع يمثّل المنتخب متخطياً سيرخيو راموس بعمر الـ18 عاماً.

واستدعى دي لا فوينتي مهاجم برشلونة الصاعد أيضاً لامين جمال (16 عاماً) والمتألّق مع فريقه أخيراً، وهو الذي نال الاستدعاء الأوّل في أيلول (سبتمبر) الماضي حين لعب أمام جورجيا وسجّل هدفاً، ليعود ويشارك في ثلاث مباريات أخرى سجل فيها هدفاً ثانياً.

كما تلقّى داني فيفيان (24 عاماً) قلب دفاع أتلتيك بلباو الاستدعاء الأوّل أيضاً.

وتلعب إسبانيا مع كولومبيا في 22 آذار (مارس) في لندن، قبل استضافة البرازيل بعدها بأربعة أيام على ملعب سانتياغو بربابيو في مدريد.

وتحمل المباراة الثانية عنوان مناهضة العنصرية، في خطوةٍ جديدةٍ ضد الأحداث العنصرية العديدة التي تعرض لها المهاجم البرازيلي لريال مدريد فينيسيوس جونيور.

وفي ما يأتي القائمة:

- لحراسة المرمى: ريميرو (ريال سوسييداد)، أوناي سيمون (أتلتيك بيلباو)، دافيد رايا (أرسنال الإنكليزي)

- للدفاع: داني كارفاخال (ريال مدريد)، خيسوس نافاس (إشبيلية)، بيدرو بورو (توتنهام الإنكليزي)، إيمريك لابورت (النصر السعودي)، روبن لو نورماند (ريال)، دانييل فيفيان (أتلتيك بيلباو)، باو كوبارسي (برشلونة)، خوسيه لويس غايا (فالنسيا)، أليخاندرو غريمالدو (باير ليفركوزن الألماني)

- للوسط: رودريغو هيرنانديس (مانشستر سيتي الإنكليزي)، مارتن سوبيميندي وميكيل ميرينو (ريال سوسييداد)، فابيان رويس (باريس سان جرمان الفرنسي)، أليكس باينا (فياريال)، أويهان سانسيت (أتليتيك بيلباو)