برشلونة : يتطلع برشلونة الى الاحتفاظ بآماله الضئيلة في الدفاع عن لقبه عندما يحلّ ضيفًا على أتلتيكو مدريد ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم، ذلك بعد ان تلقى كلاهما جرعة معنوية عالية ببلوغهما ربع نهائي دوري أبطال اوروبا.

وعاد الفريق الكاتالوني الى ربع نهائي المسابقة القارية المرموقة للمرة الاولى منذ عام 2020 بفوزه على نابولي الايطالي (4 2 في مجموع المباراتين)، رافعا سلسلة مبارياته بلا خسارة الى تسع منذ ان اعلن مدربه تشافي هرنانديس الرحيل في نهاية الموسم.

من جهته، قال الارجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو بعد ان قلب فريقه تأخره 0 1 في لقاء الذهاب الى فوز على انتر الايطالي بركلات الترجيح في الاياب "الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أقوله للجماهير هو شكرا. الفريق ارتقى إلى مستوى الحدث لأن لدينا كل هؤلاء الأشخاص الذين يدعموننا ويمنحوننا الطاقة".

وأضاف "لم يفكر اللاعبون في ما إذا كانوا سيركضون أم لا، لقد ركضوا وذلك لأن هذا الملعب لا يصدق. لقد فاز الفريق عندما لم يصدّق أحد أنه يستطيع فعلها، وذلك لأنهم قدموا كل ما لديهم".

جاء فوز اتلتيكو القاري ليعوّض الخسارة المفاجئة امام قادش الضعيف 0 2 في المرحلة الماضية، ليكتفي فريق "روخيبلانكوس" بتحقيق فوزين فقط في ست مباريات في الدوري، وبات مهددا بالفعل من اتلتيك بلباو الخامس الذي يتخلف عنه بنقطتين فقط في الصراع لحجز احد المقاعد المؤهلة الى دوري الابطال الموسم المقبل.

وقال السلوفيني يان أوبلاك حارس أتلتيكو الذي تصدى لركلتين ترجيحيتين أمام إنتر "ربما لم نكن في حالة جيدة الشهر الماضي لكننا أظهرنا أنه بوسعنا فعل المزيد".

بخلافه تماما، يمرّ برشلونة بأفضل فتراته محليا حيث حصد ثمانية انتصارات في 11 مباراة، على الرغم من انّ الاحتفاظ بلقب "لا ليغا" يبدو مهمة معقّدة، نظرا الى تخلفه بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد الذي تلقى خسارتيه الوحيدتين هذا الموسم امام اتلتيكو في الدوري وكأس إسبانيا.

وقال تشافي بعد الفوز على نابولي "كان هناك الكثير من الانتقادات غير المنصفة، واننا كنا نكتة دوري أبطال أوروبا، كان علينا أن نلعب تحت هذا الضغط".

وأردف "إنه تأهل أكثر من مستحق، إنها واحدة من أفضل لحظاتي كمدرب لبرشلونة".

ويملك ريال مدريد فرصة توسيع الفارق الى 11 نقطة عن برشلونة الثالث عندما يحلّ ضيفا على اوساسونا السبت.

ويستمر غياب هدّاف ريال والدوري هذا الموسم الإنكليزي جود بيلينغهام بداعي الايقاف.

من جهته، يأمل جيرونا التمسّك بمركزه الثاني "التاريخي" عندما يقابل خيتافي مباشرة بعد مباراة ريال وأوساسونا، حيث يتقدم بفارق نقطة واحدة حاليا عن برشلونة.

ويلتقي اتلتيك بلباو الخامس مع ضيفه الافيس آملا في الفوز وتعثر اتلتيكو من اجل الانقضاض على المركز الرابع.

ويخوض سلتا فيغو السابع عشر مباراته الاولى بعد استغنائه عن مدربه رافايل بينيتيس على خلفية تردي النتائج، ذلك عندما يحلّ ضيفا على اشبيلية.

وسيتولى المدير الفني للفريق الرديف كلاوديو خيرالديس مسؤولية الفريق الاول خلفا لبينيتيس.

كذلك، يبدأ مدرب ريال بيتيس ووست هام الانكليزي السابق بيبي ميل مشواره على رأس فريق ألميريا متذيّل الترتيب من دون اي فوز هذا الموسم بمواجهة لاس بالماس.

لاعب تحت المجهر: باو كوبارسي

بعد اقل من شهرين على خوضه مباراته الاولى، فرض إبن الـ 17 عامًا نفسه كركيزة دفاعية مستقبلية واعدة لبرشلونة.

وقدّم كوبارسي عرضا قويا ولافتا بمواجهة احد افضل المهاجمين في الفترة الحالية، النيجيري فيكتور أوسيمهن في منتصف الاسبوع ضد نابولي، لينال اشادات واسعة من زملائه ومدربه.

وقال تشافي "ظهوره المفاجئ أمر رائع بالنسبة لبرشلونة وكرة القدم الإسبانية، نحن نتطلع إلى مدافع رفيع المستوى لسنوات قادمة".

احصائيات بارزة

2 هو عدد الانتصارات الاقل التي حققها اي فريق في تاريخ الدوري الاسباني، وآخرها سبورتينغ خيخون في موسم 1997 98، فيما لا يزال ألميريا من دون اي فوز بعد 28 مباراة هذا الموسم.

19 عدد المرات التي بلغ فيها برشلونة الدور ربع النهائي في مسابقة دوري الابطال بصيغتها الحالية. وحدهما بايرن ميونيخ الالماني وريال مدريد بلغا هذا الدور اكثر منذ موسم 1992 93.