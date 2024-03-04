بلباو (إسبانيا) : أبدى مدرب برشلونة تشافي خشيته من خطورة الاصابتين للاعبي وسطه الهولندي فرنكي دي يونغ وبيدري، خلال التعادل السلبي على أرض أتلتيك بلباو، الأحد في المرحلة 27 من بطولة إسبانيا في كرة القدم.

وتلقى برشلونة ضربة أولى باصابة دي يونغ في كاحله الايمن وخروجه في الدقيقة 25، ثم بيدري بفخذه الايمن من دون أي احتكاك مع اي لاعب آخر، فخرج اللاعب الذي تراكمت معه الاصابات في الموسمين الماضيين باكياً قبل الاستراحة (44).

قال تشافي الذي يفتقد أصلاً لاعب وسطه الدولي اليافع غافي بسبب اصابة خطيرة "انه أمر مؤسف بسبب اصابة لاعبين مهمين. سنعرف أكثر (عن الاصابتين) بين اليوم وغداً، لكنهما غير مطمئنتين... أبلغني الاطباء ان الاصابتين خطيرتان".

تابع المدرب الذي أعلن سابقاً بشكل مفاجئ رحيله في نهاية الموسم "لقد تأثرنا واعتقد ان غيابهما سيكون لعدة مباريات".

وحتى صيف 2021، لم يكن بيدري (21 عاماً) قد تعرض لاصابة خطيرة. منذ موسم 2020 2021، أصيب تسع مرات وخاض خلال هذه الفترة 72 مباراة وغاب عن 71 بسبب الاصابة.