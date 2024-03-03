مدريد : عزز أتلتيكو مدريد مركزه الرابع الاخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وضيّق الخناق على برشلونة الثالث بفوزه الصعب على ضيفه ريال بيتيس 2 - 1 الاحد، وذلك في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وسجل البرتغالي روي سيلفا حارس بيتيس خطأ في مرماه (8) وألفارو موراتا هدفي أتلتيكو الغائب عن الانتصارات في مبارياته الثلاث الاخيرة في مختلف المسابقات، والبديل البرتغالي وليام كارفاليو هدف بيتيس (62).

وغاب المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان أفضل هداف في تاريخ أتلتيكو للمباراة الثالثة بعد تعرضه لإصابة في كاحله في 20 شباط (فبراير) خلال ذهاب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في الخسارة أمام إنتر الإيطالي 0 - 1.

أتلتيكو 55 - برشلونة 53

ورفع أتلتيكو الذي كان سقط في فخ التعادل أمام ألميريا 2 - 2 في المرحلة الماضية وخرج من نصف نهائي مسابقة الكأس بخسارته أمام أتلتيك بلباو 0 - 4 باجمالي المباراتين، رصيده إلى 55 نقطة في المركز الرابع متأخراً بفارق نقطتين عن برشلونة الثالث ومتقدماً بفارق 6 نقاط عن بلباو الخامس، علما أن الناديين الكاتالوني والباسكي سيلتقيان في وقت لاحق.

افتتح "لوس روخيبلانكوس" التسجيل بعد 8 دقائق من صافرة البداية بالنيران الصديقة بعدما حوّل الحارس سيلفا الكرة عن طريق الخطأ في مرماه.

وارتكب سيلفا هفوة جديدة بعد خطأ على موراتا داخل المنطقة ليحتسب الحكم ركلة جزاء، تصدى لها بنجاح قبل أن يتألق مجدداً بعدما تابع المهاجم الإسباني الكرة.

14 هدفاً لموراتا

وضاعف أتلتيكو النتيجة بعد تسديدة من الأرجنتيني رودريغو دي بول صدها سيلفا وتابعها موراتا رأسية في المرمى الخالي (44)، مسجلاً هدفه الـ 14 في الدوري هذا الموسم.

وقلّص بيتيس الفارق بعد تمريرة من المهاجم البرازيلي وليام جوزيه إلى لاعب الوسط البديل كارفاليو الذي سدد كرة رائعة من 20 مترا في الزاوية الصعبة لمرمى الحارس السلوفيني يان أوبلاك (62)، ليعود الاخير ويتصدى لمحاولة البديل الارجنتيني غيدو رودريغيس (79).

فياريال يواصل صحوته

وواصل فياريال صحوته بتحقيقه الفوز الثاني تواليا عندما أكرم وفادة ضيفه غرناطة بخماسية لهدف بينها هاتريك لمهاجمه النروجي ألكسندر سورلوث.

وحسم فريق "الغواصة الصفراء" نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاث أهداف تناوب عليها سورلوث (7 و19) والفرنسي إتيان كابوي (32).

وعزز البرتغالي غونسالو غيديش تقدم فياريال مطلع الشوط الثاني (47)، قبل أن يختم سورلوث المهرجان بهدفه الشخصي الثالث والخامس لفريقه (66) رافعاً رصيده الى 12 هدفاً على لائحة الهدافين.

وفرض القائد المخضرم داني باريخو نفسه نجما للمباراة أيضا بثلاث تمريرات حاسمة: اثنتان لسورلوث وواحدة لكابوي.

وسجل الكندي ثيودور كوربينو الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الثاني تواليا لفياريال بعد انتصاره على مضيفه ريال سوسييداد 3 - 1 في المرحلة الماضية، والثامن هذا الموسم، فرفع رصيده الى 31 نقطة منفردا بالمركز الثاني عشر مؤقتا بفارق ثلاث نقاط أمام ديبورتيفو الافيس الذي يحلّ ضيفاً على أوساسونا الإثنين في ختام المرحلة.

ووجه فياريال الذي لم يذق طعم الخسارة في مبارياته السبع الاخيرة في الدوري (3 انتصارات و4 تعادلات) إنذارا شديد اللهجة إلى مضيفه مرسيليا الفرنسي الذي يستضيفه الخميس المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وكان مرسيليا حقق فوزا كبيرا على مضيفه كليرمون فيران صاحب المركز الاخير 5 - 1 أيضا السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي.

في المقابل، عاد غرناطة الى سكة الهزائم بعد ثلاثة تعادلات متتالية، فتعرض للخسارة السادسة عشرة هذا الموسم وتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الاخير.