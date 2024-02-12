مدريد: تعرض أتلتيكو مدريد لضربة قاسية بإصابة مهاجمه الدولي ألفارو موراتا الذي تعرض لكدمة والتواء في الرباط الداخلي لركبته اليمنى خلال مباراة فريقه أمام إشبيلية الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم، وفق ما أفاد نادي العاصمة الإثنين.

ولم يحدد أتلتيكو مدة غياب هدافه، لكن الصحافة الإسباني تحدثت عن ابتعاده عن الملاعب من أسبوعين الى ثلاثة أسابيع، ما يعني غيابه عن ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد إنتر الإيطالي في 20 الحالي وإياب نصف نهائي الكأس المحلية ضد أتلتيك بلباو في 29 منه (خسر أتلتيكو ذهاباً على أرضه 0 1).

واضطر ابن الـ31 عاماً الى ترك المباراة التي خسرها فريقه الأحد على أرض إشبيلية 0 1، خلال استراحة الشوطين بعد التحام قوي بلاعب الوسط الفرنسي بوبكاري سوماريه في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وغادر موراتا الملعب وهو يبكي، ما تسبب في تخوف من تعرضه لإصابة خطيرة قبل أربعة أشهر من نهائيات كأس أوروبا 2024 التي تستضيفها ألمانيا الصيف المقبل.

ويقدم موراتا موسماً جيداً مع فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، حيث سجل 13 هدفاً في 22 مباراة في الدوري الإسباني و19 في 33 مباراة خاضها ضمن جميع المسابقات.