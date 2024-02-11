مدريد: واصل إشبيلية صحوته وزاد مِحَن مضيفه أتلتيكو مدريد عندما تغلب عليه 1 0 الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة إسبانيا في كرة القدم.

ويدين الفريق الأندلسي بفوزه إلى مهاجمه الواعد إيساك روميرو (23 عاما) بتسجيله هدف الفوز برأسية من مسافة قريبة مستغلا كرة رأسية للدولي الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس إثر ركلة ركنية في الدقيقة 15.

وهو الهدف الخامس لروميرو في سبع مباريات وتحديدا منذ تصعيده من الفريق الرديف للنادي الأندلسي.

وأهدر روميرو ثلاث فرص للتعزيز اثنتان تصدى لهما حارس المرمى الدولي السلوفيني العملاق يان أوبلاك (23 و59) وواحدة ردّتها العارضة (28).

وهو الفوز الثاني توالياَ لإشبيلية والخامس فقط هذا الموسم فرفع رصيده إلى 23 نقطة وارتقى إلى المركز الخامس عشر، فيما مُنيَ أتلتيكو مدريد بخسارته الثانية توالياً بعد الأولى أمام ضيفه أتلتيك بلباو بالنتيجة ذاتها في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس الملك.

وفشل رجال المدرب دييغو سيميوني في الفوز للمباراة الثالثة توالياً في مختلف المسابقات بعد التعادل مع الجار والمضيف ريال مدريد 1 1 في المرحلة الماضية، فتكبّدوا الخسارة السادسة في الليغا هذا الموسم وصعبت مهمتهم في المنافسة على اللقب.

ويتخلف أتلتيكو مدريد بفارق 13 نقطة عن ريال مدريد المتصدر وهو الذي كان يُمنّي النفس بالفوز على إشبيلية لانتزاع المركز الثالث ولو مؤقتا من برشلونة الذي يستضيف غرناطة لاحقا.

وبات أتلتيكو مدريد مهدداً بشدة من أتلتيك بلباو في ظل المنافسة على المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري ابطال أوروبا الموسم المقبل حيث يفصل بينهما ثلاث نقاط، ويختم الفريق الباسكي المرحلة الاثنين في ضيافة ألميريا.

ويملك أتلتيكو مدريد الذي خسر جهود مهاجمه ألفارو موراتا بسبب إصابة في الركبة خرج على إثرها باكيا تاركا مكانه للدولي الهولندي ممفيس ديباي (46)، فرصة التعويض عندما يستضيف لاس بالماس السبت المقبل، قبل زيارة ميلانو لمواجهة إنتر في 20 شباط/فبراير الحالي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

واستعاد خيتافي توازنه بفوز صعب على ضيفه سلتا فيغو 3 2 .

وكان خيتافي في طريقه إلى تحقيق فوز سهل عندما أنهى الشوط الأول في صالحه بهدفين نظيفين سجلهما بورخا مايورال (41) رافعا رصيده إلى 15 هدفاً في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف لاعب وسط ريال مدريد الدولي الانكليزي جود بيلينغهام المتصدر، وخايمي ماتا (45+2).

لكن سلتا فيغو ضرب بقوة في الشوط الثاني وقلَّص الفارق بواسطة النروجي يورغن شتراتند لارسن (71) ثم أدرك التعادل بواسطة الأرجنتيني تاديو أييندي (85)، قبل أن يسجل ماتا هدفه الشخصي الثاني والثالث لخيتافي في الدقيقة 89 ويقوده إلى فوزه الثامن هذا الموسم والأول في مبارياته الثلاث الاخيرة بعد خسارة أمام ريال مدريد وتعغادل مع ريال بيتيس.

وعزّز خيتافي موقعه في المركز العاشر برصيد 33 نقطة، فيما تجمّد رصيد سلتا فيغو عند 20 نقطة في المركز السادس عشر بخسارته الثانية عشرة هذا الموسم.

وتنفس ريال مايوركا الصعداء بفوزه الصعب على ضيفه رايو فايكانو 2 1.

وتقدم مايوركا مطلع الشوط الثاني عبر أنتونيو سانشيس (48)، وأدرك ألفارو غارسيا التعادل بعد 28 دقيقة (76)، قبل أن يخطف الدولي الكوسوفي وداد موريقي هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وتخلص مايوركا الذي حقق فوزه الرابع فقط هذا الموسم والأول بعد ثلاث هزائم وتعادلين، من المركز السابع عشر وارتقى إلى السادس عشر برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف رايو فايكانو الرابع عشر والذي مني بخسارته الثالثة توالياً والرابعة في مبارياته الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، والعاشرة هذا الموسم.