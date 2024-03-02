برشلونة : دخل برشلونة الذي لم يخسر في آخر ست مباريات في جميع المسابقات "لحظة الحقيقة" في موسمه، قبل رحلته الصعبة إلى بلباو الأحد ثم استقبال نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بحسب ما أعلن مدرّبه تشافي هرنانديس السبت.

وأضاف تشافي:"أصبحنا أفضل في المباريات الأخيرة، لدينا مشاعر جيّدة وهذه لحظة الحقيقة. أن نقارن أنفسنا مع خصوم مباشرين في وقت يقترب دوري الأبطال، هذه اللحظة الحاسمة".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني، بفارق ثماني نقاط عن غريمه ريال مدريد واثنتين عن جيرونا مفاجأة الموسم. يحلّ حامل اللقب على بلباو الأحد، بعد تعويض تأخرّه مستفيداً من تعادلين للفريق الملكي وخسارتين لجاره الكاتالوني خلال المباريات الخمس الأخيرة محلياً.

بلباو الأقوى بدنياً في الليجا

تابع المدرب الاسباني: "لعبنا ضدّهم أخيراً وأقصونا من (ربع نهائي) الكأس، هم الخصم الأقوى بدنياً في الدوري، والأكثر ثقة".

أضاف قبل مواجهة خامس الدوري الذي لم يخسر على أرضه منذ سقوطه في المرحلة الأولى أمام ريال مدريد "بحال فوزنا، سنقطع خطوة كبيرة"، وسيكون الأحد "يوماً للبحث عن الاستمرارية في أسلوبنا".