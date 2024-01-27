برشلونة: أعلن مدرب برشلونة ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم تشافي هرنانديس السبت أنه سيترك منصبه في حزيران (يونيو) المقبل، وذلك عقب السقوط المدوي أمام ضيفه فياريال 3 5 في المرحلة الثانية والعشرين.

وقال تشافي البالغ من العمر 44 عاما والذي ينتهي عقده مع النادي الكاتالوني عام 2025، في مؤتمر صحافي عقب المباراة: "في 30 حزيران (يونيو) سأترك النادي، إنه قرار اتخذته مع الرئيس (جوان لابورتا) ومع الجهاز الفني".

وتلقى برشلونة حامل اللقب بخسارته امام فياريال ضربة موجعة في سعيه الى الدفاع عن لقب بطل الليغا حيث تجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز الثالث، بفارق 10 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر مؤقتا بانتظار مباراة جيرونا المتصدر السابق ومضيفه سلتا فيغو الأحد، علما أن الناديين الكاتالوني والملكي يملكان مباراة مؤجلة من المرحلة 20 ضد أوساسونا وخيتافي سيخوضانها الاربعاء والخميس المقبلين توالياً.

كما خرج النادي الكاتالوني من ربع نهائي مسابقة كأس الملك على يد أتلتيك بلباو الاربعاء، ومني بهزيمة مذلة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد 1 4 في المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية في 14 الحالي في الرياض.

لصالح النادي

وقال تشافي إنه اتخذ القرار لصالح النادي "لقد فكرت في النادي... وقبل كل شيء في اللاعبين".

وأضاف "لدي شعور بأنني أفعل الشيء الصحيح، وأنني أتصرف بحس سليم. أعتقد أن النادي يحتاج إلى تغيير في الديناميكية، الديناميكية سلبية جدا".

وقاد تشافي الذي تولى المسؤولية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، برشلونة الى الفوز بالكأس السوبر المحلية ولقب الدوري الموسم الماضي، مع بناء الفريق حول دفاع قوي، لكنه يعاني هذا الموسم دفاعيا، وكانت المرة الأولى اليوم التي تستقبل فيها شباك الفريق خمسة أهداف في مباراة في الدوري على أرضه منذ عام 1963.

وأوضح تشافي أنه حتى لو فاز برشلونة بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم فإنه لن يغير رأيه ويبقى، وقال إنه لا يزال يعتقد أن فريقه قادر على الفوز بالألقاب هذا الموسم.

وتابع "أنا أكثر تفاؤلا من أي وقت مضى بهذا التغيير في الديناميكية.. سنواصل المنافسة على لقب الدوري، الأمر صعب جدا لكننا سنقاتل".