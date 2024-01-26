مدريد: ستكون الفرصة قائمة أمام ريال مدريد لوضع جيرونا تحت الضغط من خلال ازاحته عن الصدارة وإن كان موقتاً، وذلك بفوزه على مضيفه لاس بالماس السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونتيجة مشاركته في الكأس السوبر الإسبانية في السعودية حيث توج باللقب على حساب غريمه برشلونة باكتساحه في النهائي 4 1، تنازل ريال مدريد عن الصدارة لصالح جيرونا بعد غيابه عن المرحلة العشرين وبات متخلفاً بفارق نقطة عن النادي الكاتالوني الذي فرض نفسه الحصان الأسود لهذا الموسم بامتياز.

وبما أنه يحل السبت ضيفاً على لاس بالماس فيما يلعب جيرونا الأحد في ضيافة سلتا فيغو، ستكون الفرصة قائمة أمام فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي كي يستعيد الصدارة ولو موقتاً، لكن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق ضد فريق يقاتل من أجل المشاركة القارية الموسم المقبل.

وبقيادة المدرب السابق للفريق الرديف في برشلونة فرانسيسكو غارسيا بيميينتا، فرض لاس بالماس نفسه من أقوى الفرق دفاعياً هذا الموسم ولا يتفوق عليه من حيث الأداء الدفاعي سوى ريال مدريد بالذات بعدما اهتزت شباكه 17 مرة فقط هذا الموسم في 21 مباراة، مقابل 13 للنادي الملكي.

ولعب الحارس ألفارو فايِس دوراً رئيساً في هذا التألق الدفاعي للفريق العائد هذا الموسم الى دوري الأضواء لأول مرة منذ 2018، لكن لاس بالماس يواجه فريقاً لم يفز عليه منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2001 (4 2 في الدوري).

وعلى غرار أي فريق كبير في العالم، هناك لحظات من الأداء المتقلب وهذا ما حصل مع ريال مدريد في الآونة الأخيرة بخروجه من ثمن نهائي مسابقة الكأس بالخسارة أمام جاره اللدود أتلتيكو مدريد 2 4 بعد التمديد، ثم تخلفه في المرحلة الماضية على أرضه أمام ألميريا بهدفين نظيفين قبل أن يعود من بعيد في الشوط الثاني للفوز 3 2 بفضل هدف في الثواني القاتلة من داني كارفاخال.

غياب بيلينغهام

وتطرق لاعب وسط لاس بالماس الشاب الأرجنتيني ماكسيمو بيروني، المعار من مانشستر سيتي الإنكليزي، الى مواجهة ريال مدريد الذي سيكون من دون نجمه الإنكليزي جود بيلينغهام للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات، قائلاً "يجب أن نواجههم بالمرتدات بالطريقة المعتادين عليها. نعرف ريال مدريد ومدى قوته لكننا لدينا قوتنا أيضاً".

وتابع وفق ما نقلت عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية "نريد أن نكون أفضل من ريال مدريد لأنه إذا لعبنا بنفس مستوى أي فريق، سيتفوّقون علينا. يجب أن نتجاوز حدود إمكانياتنا".

ورأى ابن الـ21 عاماً أن ريال "لديه الكثير من الخيارات لدرجة أنه لن يتأثر بغياب اللاعب الرائع بيلينغهام. سيتم تعويض غيابه بلاعب رائع آخر. لا يمكننا التركيز على الأفراد بل على كامل الفريق الذي نواجهه".

وبعد مواجهته لاس بالماس الثامن بفارق 4 نقاط عن ريال سوسييداد السادس، يخوض ريال مدريد مباراة أخرى خارج الديار ضد خيتافي قبل امتحانين مفصليين على أرضه ضد جاره أتلتيكو ثم جيرونا الساعي بدوره الى تجاوز خيبة الخروج من ربع النهائي الكأس على يد ريال مايوركا (2 3)، وذلك من خلال الفوز على مضيفه سلتا فيغو السادس عشر وتكرار نتيجة الذهاب بين الفريقين حين خرج منتصراً على أرضه 1 0 بهدف في الوقت بدل الضائع.

وكالعادة، يعول فريق المدرب ميتشل على الأوكراني أرتيم دوفبيك الذي فرض نفسه من أبرز نجوم الدوري في موسمه الإسباني الأول، متصدراً ترتيبا الهدافين بـ14 هدفاً مشاركة مع بيلينغهام، وذلك بعد تسجيله ثلاثية في الفوز الكاسح على إشبيلية 5 1 في المرحلة الماضية.

وعلى غرار جيرونا، مني برشلونة الثالث بخيبة في منتصف الأسبوع بخروجه من ربع نهائي الكأس بخسارته في اقليم الباسك أمام أتلتيك بلباو 2 4 بعد التمديد، وبالتالي سيسعى الى التعويض حين يستضيف فياريال السبت.