مدريد: استعاد أتلتيكو مدريد توازنه بفوزه الصعب على مضيفه غرناطة 1 0 الإثنين في ختام المرحلة الحادية والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

ويدين فريق العاصمة بفوزه الى مهاجمه الدولي ألفارو موراتا الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 54.

وعوَّض اتلتيكو مدريد خسارته امام مضيفه جيرونا 3 4 في المرحلة التاسعة عشرة، وحقق فوزه الثاني في مبارياته الخمس الاخيرة في الدوري (خسارتان وتعادل).

واستغل رجال المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني الذين دخلوا المباراة منتشين ببلوغهم ربع نهائي مسابقة كأس الملك على حساب غريمهم التقليدي وجارهم ريال مدريد حامل اللقب 4 2 بعد التمديد (الوقت الاصلي 2 2)، تعثر أتلتيك بلباو امام مضيفه فالنسيا 0 1 السبت ولحقوا به الى المركز الرابع.

ويملك أتلتيكو مدريد مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين امام ضيفه وجاره الاخر رايو فايكانو.

ويلعب أتلتيكو مدريد مع اشبيلية الخميس في ربع نهائي مسابقة كأس الملك.

في المقابل، مني غرناطة بخسارته الثانية تواليا والرابعة عشرة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الاخير.

وانتظر أتلتيكو مدريد الدقيقة 54 لافتتاح التسجيل بضربة رأسية لموراتا اثر تمريرة عرصية للهداف التاريخي للنادي الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، تم تأكيده بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر".

وهو الهدف الثالث عشر لموراتا هذا الموسم، فلحق بمهاجم الجار خيتافي بورخا مايورال الى المركز الثاني على لائحة الهدافين، بفارق هدف خلف المتصدرين الانكليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد) والاوكراني أرتيم دوفبيك (جيرونا).