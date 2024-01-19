برشلونة : يواجه تشافي هرنانديس وبرشلونة "الجريح" امتحانا صعبا أمام المضيف ريال بيتيس الأحد ضمن منافسات المرحلة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم، في حين ما زال النادي الكاتالوني يحاول الوقوف على قدميه من صفعة الخسارة أمام الغريم ريال مدريد في نهائي الكأس السوبر.

وتعرض برشلونة لهزيمة ساحقة أمام ريال الذي جرده من لقبه بفوزه عليه في نهائي الكأس السوبر 1 4 في الرياض قبل أسبوع، ما دفع بعشاق النادي لطرح التساؤلات حول مستقبل تشافي وقدرة الفريق على المنافسة على الألقاب هذا الموسم.

ولم يشفع الفوز الخجول على اونيونيستاس سلمنقة من الدرجة الثالثة 3 1 في ثمن نهائي الكأس الخميس في بلسمة جراح "بلاوغرانا" الذي تفادى الأسوأ بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز.

وتزداد الضغوطات على كاهل تشافي الذي يعيش أزمة ثقة ونتائج، في حين يبدو أن احتلال بطل اسبانيا لاحد المراكز الاربعة الأولى في "الليغا" تحت التهديد.

إصابة غافي خنجر في القلب

ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 41 نقطة بالتساوي مع أتلتيك بلباو الذي يحل ضيفاً على فالنسيا السبت، كما يتقدم النادي الكاتالوني الذي يملك مباراة مؤجلة امام أوساسونا، بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد المنتشي بفوزه على جاره ريال 4 2 في الكأس عندما ثأر لخسارته أمامه في نصف نهائي السوبر.

وقال تشافي الذي افتتح باكورة ألقابه مع برشلونة في السوبر العام الماضي، إنه سيترك منصبه إذا شعر أن لاعبيه لا يثقون به، منتقدا الاداء الذي قدمه فريقه في العاصمة الرياض ووصفه بأنه "ناقص في كل شيء".

وأضاف تشافي (43 عاما) إلى سجله لقب الدوري، ولكن من دون توفر المال لاجراء التعاقدات في كانون الثاني/يناير، يتوجب عليه الاكتفاء باللاعبين الحاليين وهو يحاول تبديل هوية الفريق.

وأعرب مدرب السّد القطري السابق عن أسفه لخسارة لاعب وسطه غافي على المدى الطويل بسبب الإصابة، وقال "نحن نفتقر إلى قيادة غافي وقلبه".

وتابع "إصابة غافي هي خنجر في القلب، فهو روح الفريق، هذه هي الحقيقة".

وادرج اسم غافي ضمن لائحة من الغائبين للسبب ذاته، أبرزهم الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

قلق في الدفاع والهجوم

ويفتقر برشلونة إلى الأمان في الدفاع حيث اهتزت شباكه في الدوري 22 مرة في 19 مباراة في الدوري. كما غابت النجاعة الهجومية حيث تتضاءل الفرص، في ظل عدم ثبات مستوى المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي (35 عاما).

في المقابل، يحتل ريال بيتيس الذي يشرف عليه المدرب المخضرم التشيلي مانويل بيليغريني المركز السابع (31 نقطة) وما زال في سباق الصراع على المراكز الأوروبية للموسم المقبل.

في بيتيس، سيواجه برشلونة لاعبا يعرفه جيدا بشخص إيسكو، صانع ألعاب ريال مدريد السابق الذي وصل إلى قمة مستواه في جنوب إسبانيا.

وبعد أن لعب دورا صغيرا مع نادي العاصمة وأمضى فترة مشؤومة في إشبيلية، أذهل اللاعب البالغ 31 عاما عشاق الكرة المستديرة هذا الموسم.

وتحدث إيسكو لقنوات بيتيس الإعلامية عن المواجهة المنتظرة، قائلا "هي مباراة صعبة للغاية من دون أدنى شك".

وأضاف "إنهم قادمون بعد هزيمة قاسية للغاية وعليهم أن يصبوا غضبهم ويستعيدوا كبريائهم لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيبتعدون (في الترتيب) عن ريال مدريد وجيرونا".

وأردف قائلا "علينا أن نظهر بأفضل صورة ممكنة للقتال من أجل النقاط، وسيتعين عليهم بذل الكثير من الجهد للتغلب علينا هنا".

ويغيب عن بيتيس العديد من اللاعبين، بما في ذلك الفرنسي نبيل فقير وأيوسي بيريس ومدافع برشلونة السابق مارك باترا الى جانب الجناح الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي لمشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية في ساحل العاج.

دوفنبيك لاستعادة شهيته التهديفية

ويستقبل جيرونا مفاجأة الموسم والذي استفاد من انشغال ريال بالسوبر للانفراد بالصدارة بفارق نقطة (49 مقابل 48) إشبيلية الذي يعاني حيث يحتل المركز السابع عشر مع 16 نقطة.

وعاد جيرونا بتعادل سلبي أمام ألميريا في المرحلة الماضية حين فشل هدافه الأوكراني أرتيم دوفنبيك برصيد 11 هدفا في الدوري، في زيارة الشباك قبل أن يتم استبداله.

وحصل المهاجم على راحة في الفوز على رايو فايكانو في منتصف الأسبوع ضمن ثمن نهائي مسابقة كأس الملك، وسيكون جاهزا لزيارة إشبيلية الأحد، بهدف العودة إلى المسار الصحيح.

ولن تكون مهمة جيرونا سهلة أمام فريق استبدل مدربه وتعاقد مع كيكي سانشيس فلوريس الذي فاز بثلاث من مبارياته الست على رأس الادارة الفنية للفريق في جميع المسابقات.