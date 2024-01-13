مدريد: واصل أتلتيك بلباو نتائجه الرائعة وانتصاراته المتتالية عندما حسم الدربي الباسكي أمام جاره وضيفه ريال سوسييداد 2 1 السبت على ملعب "سان ماميس" في بلباو في المرحلة العشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

ويدين بلباو بفوزه الرابع توالياً في الدوري إلى مهاجمه أليكس بيرينغوير الذي كان خير خلف للغاني إيناكي وليامس المشارك مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية في ساجل العاج، بتسجيله ثنائية الفوز في الدقيقتين 30 و42، قبل أن يقلص ميكل أويارسابال الفارق قبل دقيقتين من نهاية المباراة.

وقال بيرينغوير "خضنا مباراة تنافسنا فيها بنسبة 100%، والشيء المهم هو أننا فزنا بها وحصلنا على ثلاث نقاط أخرى"، مضيفاً "هذا الموسم، لا ألعب كثيرًا، يجب أن أستغل الفرص التي تتاح لي، كما حدث اليوم".

ولم يخسر بلباو في مبارياته العشر الأخيرة في الدوري وتحديداً منذ سقوطه أمام مضيفه برشلونة 0 1 في 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في المرحلة العاشرة، فحقق سبعة انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات، وسجّل بين هذه السلسلة ثلاثة انتصارات في مسابقة الكأس المحلية.

وهو الفوز الخامس توالياً لبلباو في جميع المسابقات.

ورفع بلباو رصيده إلى 41 نقطة وانتزع المركز الثالث بفارق الأهداف من برشلونة الذي يستضيف أوساسونا الثلاثاء المقبل، بسبب مشاركته في الكأس السوبر المحلية في السعودية حيث سيلاقي غريمه التقليدي ريال مدريد الأحد في المباراة النهائية بعدما تخطى أوساسونا بالذات 2 0 في نصف النهائي، فيما تغلب النادي الملكي على جاره أتلتيكو مدريد 5 3 بعد التمديد.

نتائج مخيبة

في المقابل، واصل ريال سوسييداد الذي غاب عن صفوفه نجمه الياباني تاكيفوسا كوبو لمشاركته مع منتخب بلاده في كأس آسيا في قطر، نتائجه المخيبة ومني بخسارته الرابعة هذا الموسم والأولى في مبارياته الأربع الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فتجمّد رصيده عند 32 نقطة في المركز السادس.

وضرب لاس بالماس عصفورين بحجر واحد عندما أكرم وفادة ضيفه فياريال بثلاثية نظيفة.

وفرض لاعب الوسط كيريان رودريغيس نفسه نجماً للمباراة بتسجيله الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين الثامنة و63، وأضاف خوانما هرتسوغ الثاني في الدقيقة 51.

واستعاد لاس بالماس توازنه وحقق فوزه الأول في مبارياته الثلاث الأخيرة (تعادل وخسارتان) وعمّق جراح ضيفه فياريال بعدما ألحق به الخسارة الثانية تواليا والرابعة في المباريات الست الاخيرة التي حقق فيها فوزا واحدا فقط.

وارتقى لاس بالماس الى المركز السابع مؤقتا بعدما رفع رصيده الى 28 نقطة بفارق الاهداف أمام ريال بيتيس الذي يستضيف غرناطة لاحقا، فيما تجمد رصيد فياريال عند 19 نقطة وتراجع الى المركز الخامس عشر.

وسقط ريال مايوركا في فخ التعادل الايجابي أمام ضيفه سلتا فيغو 1 1.

وكان سلتا فيغو البادئ بالتسجيل عبر قائده المخضرم ياغو أسباس في الدقيقة العاشرة، ورد أصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين بواسطة الكندي سيل لاران (43).

ورفع ريال مايوركا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر مقابل 17 نقطة لسلتا فيفو السادس عشر.

ويلعب لاحقا أيضا أتلتيك بلباو مع ريال سوسييداد، على أن يلعب الأحد ألميريا مع جيرونا، وقادش مع فالنسيا.