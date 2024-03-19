لندن : استدعى مدرب انكلترا غاريث ساوثغيت لاعب وسط مانشستر يونايتد الشاب كوبي ماينو الى صفوف منتخب الاسود الثلاثة للمباراتين الوديتين امام البرازيل وبلجيكا في وقت لاحق من الشهر الحالي.

ويعتبر ماينو (18 عاما) واحدا من ألمع نجوم يونايتد الشباب ويقدم موسما رائعا في صفوف الشياطين الحمر، فقد فرض نفسه في خط وسط مانشستر يونايتد بعد خوضه 20 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات وتمت مكافأته بالترقية إلى تشكيلة المنتخب الاول الذي يستعد لخوض غمار كأس اوروبا 2024 الصيف المقبل في المانيا، علما بانه كان استدعي في بادىء الامر الى صفوف منتخب انكلترا تحت 21 عاما قبل ايام.

سيدورف الإنكليز

حظي الشاب الصغير، البالغ 18 عاماً، بوصف رائع من المدافع الأسطوري ريو فرديناند الذي قال عنه إنه "كلارنس سيدورف" الجديد، في مقارنة مع النجم الهولندي الأسطوري الذي أبدع في أكبر الأندية الأوروبية.

وبالنظر إلى ما يقدمه ماينو، فقد ارتفعت قيمته السوقية وفقاً لتقييم "ترانسفير ماركت" من 5 إلى 35 مليون جنيه استرليني خلال الفترة من نهاية يناير 2024، حتى الشهر الحالي، أي في غضون ما لا يتجاوز 6 أسابيع فقط، وهي قفزة عملاقة تعبر عن التطور الكبير في مستوياته، وما يقدمه مع مان يونايتد، وجاء الاستدعاء لصفوف المنتخب ليؤكد أن مستقبلاً كبيراً ينتظر ماينو.

وقال الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم في بيان الثلاثاء "تم استدعاء كوبي ماينو لأول مرة إلى منتخب إنكلترا الأول".

وفي المبارتين التجريبيتين الأخيرتين قبل اعلان ساوثغيت تشكيلته الرسمية للمشاركة في البطولة القارية، تواجه إنكلترا البرازيل على ملعب ويمبلي السبت ثم بلجيكا في 26 من الشهر الحالي.

سيحصل ماينو على فرصة لتسجيل النقاط وحجز مقعد على الطائرة المتجهة إلى كأس اوروبا.

اعجاب ساوثغيت

واعرب ساوثغيت عن اعجابه بمهارات ماينو وفي حديثه له خلال قرعة دوري الأمم الأوروبية في شباط (فبراير) الماضي، حيث قال "إنه يؤدي بشكل رائع. لست متأكدًا من أنه سيكون بالضرورة لاعب خط وسط دفاعيا"

وأضاف "إنه لاعب يميل الى الهجوم للغاية لكنه حقق بداية رائعة في مسيرته وسيكون من الجيد مراقبته".

انضم ماينو إلى يونايتد عندما كان يبلغ من العمر تسع سنوات وظهر لأول مرة في مباراة كأس رابطة الاندية المحترفة ضد تشارلتون اتلتيك عام 2023.