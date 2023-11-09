لندن: واصل مدرب المنتخب الإنكليزي لكرة القدم غاريث ساوثغيت استبعاد جناح تشلسي رحيم سترلينغ عن تشكيلة "الأسود الثلاثة" عندما كشف الخميس عن قائمة المباراتين الأخيرتين في تصفيات كأس أوروبا 2024 ضد مالطا ومقدونيا الشمالية في 17 و20 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

ورغم أن المنتخب الانكليزي ضمن تأهله الى النهائيات المقررة في ألمانيا الصيف المقبل، فإن المدرب لم يجر تغييرات كثيرة على تشكيلته التي ضمت أغلب الأسماء المألوفة باستثناء مدافع مانشستر سيتي جون ستونز ومهاجم أرسنال إدي نكيتياه بسبب الإصابة.

وأكد ساوثغيت إن الباب لا يزال مفتوحا أمام سترلينغ الذي غاب الآن عن المعسكرات الدولية الخمسة الماضية وتحديدا منذ أن كان ضمن تشكيلة كأس العالم في قطر العام الماضي.

وقال ساوثغيت: "الباب مفتوح بنسبة 100% ليس فقط لرحيم ولكن للاعبين الآخرين غير الموجودين في المنتخب".

وأضاف "لا نحتاج إلى معرفة جودته وشخصيته. لقد كان عنصرا مهما فيما حققناه خلال السنوات القليلة الماضية. لا يمكنني إلا أن أكرر ما قلته في اللقاءات (الصحافية)، نحن نلعب بشكل جيد جدا وبالتالي من يمكنني استبعاده؟".

وأعرب ساوثغيت عن خيبة أمله بسبب تعرض ستونز لإصابة أخرى، كاشفا أن مدافع تشلسي ريس جيمس طلب عدم ضمه إلى صفوف المنتخب بعد عودته مؤخرًا إلى الملاعب عقب تعافيه من إصابة في الفخذ.

وقت صعب

وقال ساوثغيت: "أشعر بخيبة أمل حقيقية من أجل جون. جودة لعبه رائعة. إنه يواجه وقتًا صعبًا بسبب الإصابة في الوقت الحالي، لكنه يمنح الآخرين فرصة ونحن بحاجة إلى معرفة المزيد عن اللاعبين الآخرين في تلك المنطقة من الملعب".

وأضاف "كنت أتمنى استدعاء ريس جيمس، لكنه لا يشعر أنه جاهز تمامًا وأنا أتفهم ذلك".

وهناك شكوك حول إصابة صانع ألعاب توتنهام جيمس ماديسون ونجم ريال مدريد الاسباني الواعد جود بيلينغهام وجناح أرسنال المتألق بوكايو ساكا ومهاجم نيوكاسل كالوم ويلسون.

وهنا التشكيلة:

حراسة المرمى: سام جونستون (كريستال بالاس)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، آرون رامسدايل (أرسنال)

الدفاع: ليفي كولويل (تشلسي)، لويس دونك (برايتون)، مارك غويهي (كريستال بالاس)، هاري ماغواير (مانشستر يونايتد)، فيكايو توموري (ميلان الإيطالي)، كيران تريبييه (نيوكاسل)، كايل ووكر (مانشستر سيتي)

الوسط: ترنت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، جود بيلينغهام (ريال مدريد الاسباني)، كونور غالاغر (تشلسي)، جوردان هندرسون (الاتفاق السعودي)، كالفن فيليبس (مانشستر سيتي)، ديكلان رايس (أرسنال)